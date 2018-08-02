Andy Serkis imzalı Hayvan Çiftliği uyarlaması Netflix’te yayınlanacak

Imaginarium isimli yapım şirketiyle filmin yapımcılığını üstlenecek olan Serkis, aynı zamanda yönetmen olarak da projede yer alıyor. Serkis’in yönetmenliğini üstlendiği ve önümüzdeki aylarda vizyona girecek bir başka roman uyarlaması Mowgli’nin de haklarını alan ve birkaç ay sonra kataloğunda yer verecek olan Netflix, Hayvan Çiftliği uyarlamasının sinema salonlarında da gösterilip gösterilmeyeceğine dair net bir açıklama yapmadı.

BantMag'in haberine göre söz konusu kitabın uyarlamasını çekmek için 2012’den bu yana çalışmalarını sürdüren Serkis, George Orwell’in zamanın ötesindeki eserini hayata geçirmek için Netflix’in en ideal platform olduğunu düşündüğünü söylüyor. Bu fablın uyarlamasını çekmenin ekipçe uzun süredir paylaştıkları bir hayal olduğunun da altını çizen Serkis, sıklıkla birlikte çalıştığı Matt Reeves’in de filmin yaratıcı ekibinde yer alacağından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.



