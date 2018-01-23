Angelina Jolie'ye kötü haber: Mastektomi kansere çare olmayabilir

BRCA1 VE BRCA 2 GENLERİ MEME KANSERİNDE ÖNEMLİ

MASTEKTOMİ NEDİR?

Senim Tanay

56 yaşındaki annesi yumurtalık kanseri nedeniyle yaşamını yitirince ünlü yıldız, aynı hastalıktan korunmak amacıyla(meme aldırma) ve yumurtalık ameliyatları olmuştu.Ancak İngiltere Southampton Üniversitesi’nden Prof. Diana Eccles ve ekibinin yaptığı son araştırma, mastektomi ameliyatı yaptıran kadınların 10 yıl sonra hastalıktan tamamen kurtulma olasılığının yaptırmayanlardan farklı olmadığını ortaya koydu.Gazete Habertürk'te yer alan habere göre araştırmada 2000-2008 yılları arasında meme kanseri tedavisi gören 18-40 yaş arası kadınların yüzde 12’sinin BRCA mutasyonuna sahip olduğu tespit edildi. Bu kadınların tıbbi kayıtları 10 yıl boyunca incelendi. Bu süreçte 651 kadın meme kanserinden yaşamını yitirdi. Hastalıktan kurtulanlar arasında BRCA mutasyonu olanların şansının olmayanlar ile aynı olduğu görüldü. BRCA-1 ve BRCA-2 testleri, meme kanserinde genetik geçişi belirliyor.Mastektomi, memenin herhangi bir rahatsızlık nedeniyle alınması demek. Basit mastektomide kişinin sadece meme dokusu çıkarılıyor. Radikal mastektomide ise memenin altındaki kaslar ve koltuk altındaki lenf bezleri de alınıyor.