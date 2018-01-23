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Angelina Jolie'ye kötü haber: Mastektomi kansere çare olmayabilir

Araştırma, meme kanseri riski nedeniyle mastektomi yaptıran kadınların 10 yıl sonra kanserden tamamen kurtulma olasılığının yaptırmayanlardan farklı olmadığını ortaya koydu. Bu sonuç, annesini kanserden kaybeden ve bu nedenle meme ve yumurtalıklarını aldıran ünlü yıldız Angelina Jolie'ye "kötü haber" olarak yorumlandı

23 Ocak 2018, Salı 16:47
Angelina Jolie'ye kötü haber: Mastektomi kansere çare olmayabilir
56 yaşındaki annesi yumurtalık kanseri nedeniyle yaşamını yitirince ünlü yıldız Angelina Jolie, aynı hastalıktan korunmak amacıyla mastektomi (meme aldırma) ve yumurtalık ameliyatları olmuştu.

Ancak İngiltere Southampton Üniversitesi’nden Prof. Diana Eccles ve ekibinin yaptığı son araştırma, mastektomi ameliyatı yaptıran kadınların 10 yıl sonra hastalıktan tamamen kurtulma olasılığının yaptırmayanlardan farklı olmadığını ortaya koydu.

BRCA1 VE BRCA 2 GENLERİ MEME KANSERİNDE ÖNEMLİ

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre araştırmada 2000-2008 yılları arasında meme kanseri tedavisi gören 18-40 yaş arası kadınların yüzde 12’sinin BRCA mutasyonuna sahip olduğu tespit edildi. Bu kadınların tıbbi kayıtları 10 yıl boyunca incelendi. Bu süreçte 651 kadın meme kanserinden yaşamını yitirdi. Hastalıktan kurtulanlar arasında BRCA mutasyonu olanların şansının olmayanlar ile aynı olduğu görüldü. BRCA-1 ve BRCA-2 testleri, meme kanserinde genetik geçişi belirliyor.

MASTEKTOMİ NEDİR?

Mastektomi, memenin herhangi bir rahatsızlık nedeniyle alınması demek. Basit mastektomide kişinin sadece meme dokusu çıkarılıyor. Radikal mastektomide ise memenin altındaki kaslar ve koltuk altındaki lenf bezleri de alınıyor.


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