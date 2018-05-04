Ani gelişen şişlik ve ağrılar bacağı tehdit ediyor

"SABAHLARI RAHAT OLURLAR AMA AKŞAMLARI AĞRILAR BAŞLAR"

Can Hakman

Bu dönemde uyku düzeninin değişmeye başladığına ve çeşitli hastalıkların daha sık görüldüğüne vurgu yapan Aksoy, bacak ağrısı gibi bazı hastalıkların büyük oranda mevsim geçişlerinden bağımsız olduğunu ifade etti.nın bir kısmının tamamen masum olmasına rağmen bazılarının bacağı tehdit ettiğine işaret eden Aksoy, şöyle konuştu:"Bacak ağrılarının en sık nedenleri arasında venöz hastalık yani varisler yer alır. Venöz hastalığın altta yatan nedeni bacaktaki toplar damarların yetersizliğidir. Normal şartlarda toplardamarların içindeki kan akışı her zaman bacaktan kalbe doğru olmalıdır. Bunu sağlayan toplardamarların içindeki kapakçıklardır. Bu kapakçıklar kan kalbe doğru akarken açılır daha sonra kanın bacaklara geri kaçmaması için kapanır. Bu kapakçıklarda yetersizlik söz konusu ise yani kapakçıklardan bir kaçak söz konusu ise kişi ayağa kalktığında kan bacaklardaki toplardamarlarda birikir ve bacaklarda ağrı oluşturur."Bu hastalığa sahip kişilerin sabahları genelikle rahat uyandığına ancak akşama doğru bacaklarda ağrıların başladığına dikkati çeken Aksoy, söz konusu durumda ayaklar kalp seviyesinin üzerine kaldırılarak rahatlama sağlanabileceğini kaydetti.Aksoy, "Toplardamar hastalıklarından en önemlilerinden biri derin ven trombozlarıdır. Derin ven trombozunda, bacak toplardamarları içinde pıhtı oluşumu söz konusudur. Ana damarda oluşan pıhtı nedeniyle bacaktaki kan boşalamaz ve bacak gittikçe şişer, kızarır ve sıklıkla ağrıya neden olur. Damar içerisindeki pıhtı kopabilir ve akciğer damarına atabilir. Bu durumda insanın hayatını tehdit eden bir durum söz konusu olabilir." ifadesini kullandı.Aksoy, ani şişlik durumunda doktora başvurulması gerektiğinin altını çizerken, "Uzun bir seyahat, bir ameliyat veya bir hastalık nedeniylee uzun süreli bir zorunlu yatak istirahati sonrası özellikle tek bacakta ani gelişen şişlik, ağrı ve kızarıklık söz konusu ise zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak gereklidir." değerlendirmesinde bulundu.Atardamarlardaki tıkanıklıkların da bacaklarda ağrılara neden olabileceğini dile getiren Aksoy, şunları kaydetti:"Bu durumlarda ağrı sıklıkla belli bir mesafe yürüdükten sonra ortaya çıkar. Kişi bir iki dakika dinlendikten sonra yürümesini durduran ağrı geçer ve yeniden yürümeye başlar. Beli bir mesafe yürüdükten sonra yürümesini engelleyen adeta bacakları kilitleyen ağrı yeniden oluşur ve kişi yeniden durmak zorunda kalır. Bu böyle devam eder ve yürüme mesafesi tıkanıklığın şiddeti ve düzeyi ile sıklıkla paraleldir. Ayak veya bacak soğuksa, morarma varsa ve ağrı istirahat sırasında ortaya çıkıyorsa, bacak tehdit altında demektir ve en kısa süre içerisinde bir doktorla iletişime geçmek gereklidir."AA