Anıl Berk kimdir? Survivor Anıl kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler...

Çiğdem Saltık

, cumartesi akşamı ekrana gelecek olan bölüm öncesinde araştırılan isim oldu.1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen, lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu.Hobi olarak yelken sporu ile ilgilenenardından bu sporu profesyonel olarak yapmaya başlamıştır.Kendisini bu alanda geliştiren, milli sporculuğa kadar yükseldi.Crossfit antrenrölüğü de yapan, Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmektedir.Aslen Trabzonlu olan'nin Survivor'daki sloganı, "Sadece çıkar yarışırım! Galibiyet arkamdan gelir.." şeklindedir.