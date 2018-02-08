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Anıl Berk kimdir? Survivor Anıl kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler...

Survivor Anıl Berk Baki, yarışma başlamadan önce seyircilerin dikkatini çeken isim oldu. Fit bir görünüşe sahip olan Survivor Anıl, yelken ve crossfit antrenörlüğü yapmaktadır. Peki, Survivor Anıl Berk Baki kimdir? İşte, merak edilen isim hakkında bazı detaylar...

08 Şubat 2018, Perşembe 15:59
Anıl Berk kimdir? Survivor Anıl kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler...
Survivor Anıl Berk, cumartesi akşamı ekrana gelecek olan bölüm öncesinde araştırılan isim oldu.

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Anıl Berk, lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu.

Hobi olarak yelken sporu ile ilgilenen Anıl Berk Baki, ardından bu sporu profesyonel olarak yapmaya başlamıştır.

Kendisini bu alanda geliştiren Anıl Berk Baki, milli sporculuğa kadar yükseldi.

Crossfit antrenrölüğü de yapan Anıl Berk Baki, Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmektedir.

Aslen Trabzonlu olan Anıl Berk Baki'nin Survivor'daki sloganı, "Sadece çıkar yarışırım! Galibiyet arkamdan gelir.." şeklindedir.





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