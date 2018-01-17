Anıl İlter ile Hamdi Alkan birbirine girdi! (Çukurdere dizisinin setinde kavga)

Çiğdem Saltık

'ın yönettiğinin ekibine sonradan katılanin dün bir sahneyi çekerken yönetmen Hamdi Alkan'la tartıştığı öne sürüldü.İddiaya göretokat yemesi gereken bir sahneye itiraz etti.Bir süredir rolüyle ilgili yaşadığı rahatsızlığı sık sık dile getiren ve sinirleri bozuk olan, bağıra çağıra seti terk etti.Bunun üzerine yapım şirketi’in yerine yeni bir oyuncu arayışına başladı.Öte yandan başta FOX'ta ekrana geleceği ilan edilen 'Çukurdere'nin daha sonra Atv'ye transferi gündeme gelmiş ancak son anda dizinin yeniden FOX'un dizi listesine alındığı ortaya çıkmıştı. ,Yayın tarihi henüz netleşmeyen dizinin tanıtım çekimlerinde de, bir kadın oyuncuyla tartışmıştı. Yapım şirketi, Ali Sürmeli’nin yerine Cihan Ünal'la anlaşmıştı. (Medyatava)