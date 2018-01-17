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Anıl İlter ile Hamdi Alkan birbirine girdi! (Çukurdere dizisinin setinde kavga)

Pastel Film imzalı Çukurdere dizisinin yönetmeni Hamdi Alkan'la tartışan oyuncu Anıl İlter, seti terk etti!

17 Ocak 2018, Çarşamba 17:27
Anıl İlter ile Hamdi Alkan birbirine girdi! (Çukurdere dizisinin setinde kavga)
Hamdi Alkan'ın yönettiği Çukurdere dizisinin ekibine sonradan katılan Anıl İlter'in dün bir sahneyi çekerken yönetmen Hamdi Alkan'la tartıştığı öne sürüldü.

İddiaya göre Anıl İlter, tokat yemesi gereken bir sahneye itiraz etti.

Bir süredir rolüyle ilgili yaşadığı rahatsızlığı sık sık dile getiren ve sinirleri bozuk olan Anıl İlter, bağıra çağıra seti terk etti.

Bunun üzerine yapım şirketi Anıl İlter’in yerine yeni bir oyuncu arayışına başladı.


(Yönetmen Hamdi Alkan'ın setten paylaştığı bir kare)

Öte yandan başta FOX'ta ekrana geleceği ilan edilen 'Çukurdere'nin daha sonra Atv'ye transferi gündeme gelmiş ancak son anda dizinin yeniden FOX'un dizi listesine alındığı ortaya çıkmıştı. ,

Yayın tarihi henüz netleşmeyen dizinin tanıtım çekimlerinde de Ali Sürmeli, bir kadın oyuncuyla tartışmıştı. Yapım şirketi, Ali Sürmeli’nin yerine Cihan Ünal'la anlaşmıştı. (Medyatava)


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