Animoji’ye rakip! AR Emoji!

Adem Özdoğan

Hatırlanacağı üzere Apple,model ile birlikte Animoji isimli bir özelliğini de tanıtmıştı. Bu özellik sayesinde, jest ve mimiklerinizi emojilere aktarabiliyordunuz. Elbette bu sistemsensörleri sayesinde mümkün oluyordu.’da bu tarz bir sensor bulunmadığı için farklı bir emoji sistemi ile karşımıza çıktı. Samsung, S9’un gelişmiş özelliklere sahip ön kamerası ile insan yüzünün sanal profilini çıkartabiliyor. Daha sonra bu emoji hazır kalıplara aktarılarak ortaya kişiye özel emojiler çıkarılıyor.Samsung bu yeni emoji sisteminiolarak adlandırmış. AR Emoji’nin kullanıcıların mesajlarına renk katacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Peki buyazılımsal güncellemeler ile diğer Samsung modellerine de gelebilir mi?Şimdilik Samsung tarafından bu konu hakkında bir açıklama gelmiş değil. Fakat bu olayın sadece yazılımsal olmadığı üstü kapalı bir şekilde belirtildi. Yaniözelliği Galaxy S9’un yetenekli ön kamerasının bir yansıması. Tabi ki yine de’daki kadar başarılı olmasa da benzer modlar S8 ve Note 8 için de gelebilir. Fakat Samsung’un böyle birşeye sıcak bakması pek olası durmuyor.