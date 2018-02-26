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Animoji’ye rakip! AR Emoji!

Samsung merakla beklenen yeni amiral gemisi modellerini Barcelon’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıttı. Aslında karşımıza sızıntılarda ortaya çıkan modelden aşırı farklı bir telefon çıkmadı. Fakat Samsung’un AR Emoji gibi ufak sürprizleri teknoloji severlerin dikkatini çekmeyi başardı

Animoji’ye rakip! AR Emoji!
Hatırlanacağı üzere Apple, iPhone X model ile birlikte Animoji isimli bir özelliğini de tanıtmıştı. Bu özellik sayesinde, jest ve mimiklerinizi emojilere aktarabiliyordunuz. Elbette bu sistem TrueDepth sensörleri sayesinde mümkün oluyordu.

Galaxy S9’da bu tarz bir sensor bulunmadığı için farklı bir emoji sistemi ile karşımıza çıktı. Samsung, S9’un gelişmiş özelliklere sahip ön kamerası ile insan yüzünün sanal profilini çıkartabiliyor. Daha sonra bu emoji hazır kalıplara aktarılarak ortaya kişiye özel emojiler çıkarılıyor.

Samsung bu yeni emoji sistemini AR Emoji olarak adlandırmış. AR Emoji’nin kullanıcıların mesajlarına renk katacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Peki bu AR Emoji yazılımsal güncellemeler ile diğer Samsung modellerine de gelebilir mi?

Şimdilik Samsung tarafından bu konu hakkında bir açıklama gelmiş değil. Fakat bu olayın sadece yazılımsal olmadığı üstü kapalı bir şekilde belirtildi. Yani AR Emoji özelliği Galaxy S9’un yetenekli ön kamerasının bir yansıması. Tabi ki yine de S9’daki kadar başarılı olmasa da benzer modlar S8 ve Note 8 için de gelebilir. Fakat Samsung’un böyle birşeye sıcak bakması pek olası durmuyor.



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