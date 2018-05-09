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Anıtkabir'de selfie çekmek isterken tanıştılar, 1 yıl sonra evlendiler

Hemşire Yasemin Kirman, astsubay Oktay Baştürk ile Anıtkabir’de selfie çekmek isterken tanıştı. Bir yıl sonra evlenen çift, Anıtkabir’e bu kez gelinlik ve damatlıkla giderek aynı pozu verdi

Anıtkabir'de selfie çekmek isterken tanıştılar, 1 yıl sonra evlendiler
İstanbul’da yaşayan hemşire Yasemin Kirman ile Kocaeli’nde görev yapan astsubay Oktay Baştürk’ün yolu, geçen yıl farklı tur şirketlerinin organizasyonuyla gittikleri Anıtkabir gezisinde kesişti. Oktay Baştürk, Anıtkabir’de selfie çekmeye çalışan genç kızın elindeki telefonu alıp onunla birlikte fotoğraflarını çekti. Selfie aracılığıyla tanışan ikilinin arkadaşlığı aşka dönüştü.
 

BİR YIL SONRA AYNI POZ


Geziden bir yıl sonra evlenmeye karar veren çift, ailelerinin de olurunu aldıktan sonra Ankara’da nikâh kıydı. Nikâhın ardından genç çiftin ilk durağı tanıştıkları Anıtkabir oldu. Gelinlik ve damatlıkla aynı pozu veren Oktay ve Yasemin, fotoğrafı geziye katılan diğer kişilere göndererek 8 Eylül’de Ankara’da yapılacak düğüne davet etti.



Habertürk Gazetesi'nden Soner Özcan'ın haberine göre; Genç kız, tanışmalarını ve sonrasında yaşananları şöyle anlattı: “Anıtkabir’de beraber gezdiğim arkadaşlarımı kalabalık nedeniyle kaybettim. Kimseden de fotoğrafımı çekmesini isteyemedim. O sırada Oktay durumu fark etmiş ve beni çekebileceğini söyledi. Fakat birdenbire arkasını dönüp ikimizi çekti. Geziden sonra görüşmeye devam ettik. Duygularımız giderek kuvvetlendi ve bugüne geldik. O güzel günün anısına nikâh kıyafetlerimizle tekrar Anıtkabir’de bulunmak istedik.”


Oktay Baştürk ise, oğulları olursa adını “Mustafa Kemal” koyacaklarını söyledi.


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