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Anjiyo olan hastaya 'stent takmayı unuttular' iddiası

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kardiyoloji bölümünde anjiyo olan Zülküf Doğanoğlu'nun (84) oğlu Vedat Doğanoğlu, anjiyo işleminden 3.5 saat sonra doktorların, babasına stent takmayı unuttuklarını ilettiklerini iddia etti

09 Ocak 2018, Salı 21:30
Anjiyo olan hastaya 'stent takmayı unuttular' iddiası
Ergani ilçesi, Hendek köyünde yaşayan Zülküf Doğanoğlu, dün rahatsızlanınca, yakınları tarafından Dicle Üniversitesi'ne getirildi. 

Kardiyoloji bölümünde yapılan muayenesinde, Doğanoğlu'nun iki damarının tıkalı olduğu saptandı. Aynı gün hastaneye yatırılan Doğanoğlu'na, anjiyo işlemi yapıldı.


DOKTOR STENT TAKMAYI UNUTTUKLARINI SÖYLEDİ


Tıkalı damarları açılan Doğanoğlu, yatan hasta servisine alındı. Yaklaşık 3.5 saat sonra Zülküf Doğanoğlu'nu muayene eden doktor, oğlu Vedat Doğanoğlu'na, babasına stent takmayı unuttuklarını söyledi.

Vedat Doğanoğlu, "Babam sabah saatlerinde anjioya alındı. Sonra doktor içeriye geldi ve bizi çağırdı. Ben ve ağabeyim gittik. Doktor bize, 'Bir devlet stenti var çıplak, bir de Alman stenti var. Biz yağlı olan Alman stentini tercih ederiz' dedi.
Biz imkanımız olmadığını söyledik. Fiyatının bin 500 lira olduğunu söyledi.

Ben devlet stenti takılmasını istedim. Doktor, hastanın 84 yaşında olduğunu söyleyerek, 'Ne kadar sürdüyse artık' dedi. Sonra her iki damarını da açtıklarını ve devlet stenti taktıklarını söylediler. 3.5 saat sonra bir yetkili beni aradı. Aşağıya inip doktorla görüştüm.


'BİN 200 LİRAYA ANLAŞALIM'


Doktor bana, 'Arkadaşlar stent takmayı unutmuşlar' dedi. Stent firması gelip, stentin tarihinin geçtiğini söylemiş. Doktor, 'Alman stenti takalım' dedi. Hoca bana, "Bin 200 liraya son olarak anlaşalım' dedi" ifadelerini kullandı.

DHA


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