Anjiyodan korkmayın!

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yüksel Aksoy, kalp krizinin önlenmesi için dünyada birçok tedavi yönteminin geliştirildiğini söyledi.

Kalbin dinamik bir organ olduğu için tanısının da diğer hastalıklara benzemediğini ifade eden Aksoy, kalp hastalıklarının kasılma sistemi, kalbi besleyen damarlar ve kalbin ileti sisteminde meydana geldiğini aktardı.

ERKEN TANI SAĞLIYOR



Aksoy "Kasılma sistemi hastalıkları, genellikle kalbi besleyen damarlardaki sorundan ortaya çıkıyor ve kalp kriziyle sonuçlanıyor. Kalp kasılması hastalıklarında genellikle anjiyo grafi uygulanıyor. Kalp krizinde ’zaman’ altın değerinde. Anjiyo bize erken tanıyı sağlayan, kalp krizi geçirildiği zaman da hem tanı koyup hem de bunun üzerinden tedavi yapabildiğimiz oldukça değerli bir yöntem. Hastalar anjiyodan korkmasın, ölüm riski oldukça düşük, hatta olmayan bir tetkiktir." dedi.

Anjiyo sonucuna göre hastaya uygulanacak tedavi yöntemlerinin tartışıldığını belirten Doç.Dr. Aksoy, kalp hastasına uygulanacak tedavi yöntemine sadece bir hekim karar vermediğini, cerrahi tedavide özellikle kalp-damar doktorlarına danışarak hareket edildiğini, direk karar verilmeyip tanılara ve hekimlerin yorumuna göre harekete geçildiğini vurguladı.

'BÖLGESEL AĞRILAR KALPLE İLGİLİ'



Anjiyonun, kalp damarlarından kaynaklanan göğüs ağrısı olan her yaşta kişiye uygulanabildiğini ifade eden Yüksel Aksoy, şöyle söyledi:

"Bu ağrılar özellikle baskı-sıkıştırıcı tarzda göğüs ağrısı, göğsün sol tarafından başlayıp sol koldan omuza yayılan, hastanın parmağıyla değil avuç içiyle gösterdiği bölgesel ağrılardır. Hasta kalp ağrısının sınırlarını belirleyemez. Nerede olduğunu gösteremez. Nokta şeklinde parmakla gösterilebilen ağrılar kalp dışı ağrılardır. Avuç içiyle gösteriliyorsa kalp ağrısıdır. Bize kalp ağrısıyla gelen hastaların yüzde doksanı sol tarafından ağrı şikayetiyle gelir çok nadir de olsa ağrılar bazen sağ tarafta oluşabilir."

Doç. Dr. Aksoy, her bireyin belirtileri beklemeden, yılda bir kez kontrolden geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

AA

