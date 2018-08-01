Ankara Adliyesi’nin taşınmasıyla ilgili davada flaş gelişme

Sıhhiye’deki Ankara Adliyesi’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Toptancılar Hali’ne taşınması kararına tepki gösteren Mimarlar Odası Ankara Şubesi, belediye meclisinin imar planı değişikliğine dava açmıştı.

Ankara 11’inci İdare Mahkemesi, Ankara Altındağ ilçesi 7559 ada 6 parselde yapılan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklerinin imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

DHA