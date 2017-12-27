Ankara Başsavcılığı'ndan flaş ByLock açıklaması!

Kemalettin Cengiz Erbakırcı kimdir? (Bylock soruşturmasının 1 numarası)

SAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

"YENİDEN DEĞERLENDİRME GEREKİYOR"



YARGITAY: BYLOCK KULLANMAK FETÖ ÜYELİĞİ İÇİN DELİL



METİN FEYZİOĞLU ANLATMIŞTI

YARGITAY ÇOK GÜZEL BİR KARAR VERDİ



11 BİN KİŞİ... SAYI KORKUNÇ

Senim Tanay

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir ihbar üzerine harekete geçti. Ve ihbar sonrası BTK ve MİT ile ortak çalışma yapıldı. Detaylı inceleme neticesinde, benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM kullanıcısının Bylock IP'sine yönlendirildikleri tespit edildi. 11 bin 480 GSM numarasıyla ilgili tespitler il başsavcılıklarına, başsavcılıklara iletilmiş, raporlar ilgili mercilerle paylaşıldı. Bu gelişmeler ışığında GSM numarası kullanıcılarının hukuki durumlarının soruşturma dosyalarında yer alan diğer delillere göre yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Bu karartmayı yapan şüpheliler konusunda soruşturma devam ediyor.Öte yandan Başsavcılık, ByLock soruşturmasının bir numaralı şüphelisi eskiaçıklamasını yaptı. Savcılık, tek delilin, irade dışı yönlendirilmiş ByLock olması durumunda sanıkların tahliye edileceğini belirtti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma ağı ByLock'a ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada,denildi.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yargıtay daha önce Bylock'un kullanılmasının örgüt üyeliği için delil olacağını belirtmişti.İşte o tespit..."ByLock uygulamasının global bir uygulama görüntüsü altında münhasıran FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanımına sunulduğu sonucuna varılmıştır. ByLock iletişim sistemi, somut delillerle kanıtlandığı üzere, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan ve münhasıran bu suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ olması nedeniyle, örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığının, her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde, kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olacaktır."Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, CNN Türk’te, Hakan Çelik’in sorularını yanıtlamış ve FETÖ’nün ByLock tuzağı olarak bilinen “Mor Beyin” aplikasyonu ile ilgili çarpıcı bir açıklama yapmıştı."Ekim 2017’ye kadar bilinmeyen bir olay tespit edildi. FETÖ bir program geliştirmiş, "Mor Beyin" diye, morbeyin.com. Bunun altına çeşitli aplikasyonlar yerleştirmiş. Namaz saatini sorduğunuz bir aplikasyon, ikinci el araba aldığınız bir aplikasyon, Türkçe-İngilizce bir sözlük aplikasyonu, bir müzik aplikasyonu… FETÖ ile hiç alakanız yok, oraya girdiğinizde sizi ByLock’un yurtdışındaki sunucusuna 1 piksellik basit bir şey indirerek yönlendirmiş ve 1-2 saniye telefonunuz ByLock ile bağlanmış görünüyor.Şimdi bu aplikasyonun kullanıldığı ortaya çıkınca Yargıtay'ımız da çok güzel bir karar verdi. Dedi ki; sadece bir bağlantı kurmak yetmez, kullanıcı kimliği alması gerekir ve mesaj içeriklerini görmeliyim. Yani mesajlaşmadıysa, telefonuna da indirmediyse olmaz dedi.11 bin kişi bu sebeple şüpheli konumuna düşmüş. Sayı korkunç. Ve bunların çok büyük bir kısmı tutuklu. Gerçek suçlular, bu mağduriyetlerin arkasına saklanıp, mağdurların çığlıklarıyla aklanmaya çalışıyor. Mahkemelerin çok hızlı davranması lazım bunları ayıklamak için. Savcılıkların da bundan sonra çok ciddi yaklaşması lazım. Yani hiçbir şeyden, kimseden korkmadan Yargıtay’ın kararını yüklenmesi gerekiyor"