Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'dan Melih Gökçek'e yanıt



ANKARA'YA FUAR ALANI



"GECE OTOBÜS SEFERİ TALEBİ KARŞILANDI"

ANKAPARK İÇİN KANUN DEĞİŞİKLİĞİ



ANKARA'DA HAVA KİRLİLİĞİNE ÖNLEM

YATAY MİMARİ

ÇUKURAMBAR SORUNU

MELİH GÖKÇEK'İN MEZARLIK ELEŞTİRİSİ

Serap Belovacıklı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, NTV televizyonunda açıklamalarda bulundu. Tuna, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Karşıyaka Mezarlığı'nda yer kalmayacağı için, mezarlığın karşısındaki alana yapılması planlanan yeni mezarlık projesinin iptalini eleştirmesine yönelik soruyu yanıtladı.Tuna, Gökçek'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamalara yanıt vermenin yakışık almayacağını ifade ederek, söz konusu projenin iptaline ilişkin gerekçeleri sıraladı. Tuna, "Ben o vatandaşı da görmem, tanımam, bilmem. Oradaki yaşayan vatandaşların yoğun tepkileri olmuş. İvedik'in birçok arazisi Karşıyaka Mezarlığı'nın içinde kaldı, burayı da alana koymayalım, rahat hareket edebilecekleri alan olsun diye talepleri olmuş. Bu alanın mezarlık olmamasını istemişler. Bunları ilçeleri ziyaretlerde öğrendim" diye konuştu."Yıllardan beri Ankara'da ulaşımda yapılan çalışmalar bugün trafiğin felç olmamasını sağladı. Bu iş bitti, herkes rahat anlamına gelmez. Orta ve uzun vadede de problemlerin oluşmaması bakımından ulaşım ve trafiğe çözümler gerekiyor. Bu konu ile ilgili de projelerimiz var. Gündeme getireceğimiz projelerimiz var.Yeni bir çalışmamız var. İncek Bulvarı'ndan çevre yoluna bağlantıyı düşünüyoruz. Karayolları'nın müsaadesi gerekiyor.Fuar alanı ile ilgili olarak 2005 yılında bu konular başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız fuar alanının yeri ile ilgili olarak bazı çekinceler getirmiş. Metro istasyonunun olmadığı, havaalanı ile bağlantısının bağlanamayacağı ile ilgili endişeler. Başbakanımız da burada olacaksa metro bakımından bir sıkıntı yok, yapılacak. Havaalanından bağlanması da tamam. Yer konusunda sayın Cumhurbaşkanımızın farklı bir düşüncesi varsa o konuda farklı bir şey düşünmem nezaketen olmaz dedi.Cumhurbaşkanımız da endişelerin kalktığını, diğer ortakların endişelerin ortadan kalktığına göre burada yapılmasına mani olmadığını söyledi. Hayırlı olsun dedi. Akyurt'ta ihale hazırlıkları devam ediyor.Vatandaşın gece otobüs seferi talebi karşılandı. Lüks harcamalardan kısarak acil ihtiyaçları karşılayacağız. Karnım açken pastaneden pasta yemek doğru mu? Acil olan sosyal ihtiyaçlara öncelik verip daha sonra farklı taleplere de karşılık veririz.Ankapark artık son aşamasına gelmiş. Tamamlanarak işletilmesi söz konusu. Şu andaki mevcut duruma göre 10 yıllığına bir tahsis var. Ticaret yapılamaz deniyor, büyük bir park. Gelen turistler orada oturup 2 bardak çay içecek bir mekan olamayacak şu anki mevzuata göre. Bu mümkün değil. Bu tip tesislerin açılması mümkün değil. Bununla ilgili bir kanun değişikliği gerekiyor.Şehirdeki trafiğin yoğunlaşması, hava sirkülasyonu rahatlıkla olmadığından dolayı böyle hava kirliliği oluyor. Şehrin yayılması ile bunun azalacağını düşünüyoruz. Bütün dünyadaki şehirlerin problemi. Çevre dostu araçlarla, binalarla bunları tamamlayacağız.Yatay yapılaşma tercihimiz ancak özel projeler olabilir. Bu projelerde yüksek yapılar da olabilir. Ama villaların arasında 30 katlı 50 katlı binalar olmayacak. Ama özel bazı projeler olabilir, bunlara karşı değiliz.İmar planları kesinleşmiş, inşaatları devam ediyor. Benim söylediğim şu. Yollar belli, vatandaş görüyor. Ortada görünen bir durum var. Sıkıntıda olduğunu söyledim, söylüyorum. Ben bir sıkıntının olacağını görüyorum. Binalar da bittikten sonra park problemi vs. durum burada. Benim bir şey söylememe gerek yok.Benim Melih Bey'in attığı Tweetlere cevap vermem yakışık almaz ama mezarlık konusunda Karşıyaka Mezarlığı'nda bir doluluk söz konusu. 1-2 yıl daha ancak Karşıyaka Mezarlığı defin işlemlerini cevaplandırabilecek durumda. Tedbirler alınmış. Batı bölgesi, Sincan'da 20-25 senelik yetecek kadar mezarlık alanı ayrıca Keçiören-Pursaklar Bölgesi'nde yeni mezarlık çalışması. Bunlar Melih Bey zamanında yapılmış çalışmalar sağolsun.Ben o vatandaşı da görmem, tanımam, bilmem. Oradaki yaşayan vatandaşların yoğun tepkileri olmuş. İvedik'in birçok arazisi Karşıyaka Mezarlığı'nın içinde kaldı, burayı da alana koymayalım, rahat hareket edebilecekleri alan olsun diye talepleri olmuş. Bu alanın mezarlık olmamasını istemişler. Bunları ilçeleri ziyaretlerde öğrendim. Vatandaşlarımızın ve teşkilatımızın talepleri, bu mezarlığın, Karşıyaka Mezarlığı ile ilintisi yok. Bu köyün tarihi geçmişine de aykırı bir durum denildi. Biz de bu konuyu Meclis'e getirdik, arkadaşlar uygun gördü. Bizim herhangi başka bir maksadımız olamaz."