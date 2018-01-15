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Ankara Çankaya'da toprak kayması

Ankara'nın Çankaya ilçesinde toprak kayması sonucu su borusu patladı. Dikmen Caddesi'nde meydana gelen olayda sarsıntı sonrası binalarda oturanlar büyük panik yaşadı

Ankara Çankaya'da toprak kayması
 Dikmen Caddesi'nde, bir inşaat alanının yakınında bulunan alanda toprak kayması sonucu kaldırımda kısmi çökme meydana geldi.

SU BORUSU PATLADI


Toprak kayması sonucu yer altındaki iki şebekeye bağlı su borusu patladı.

Olayda, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı inşaat alanında, belediye ekipleri patlayan su borularının tamiri için çalışma başlattı.



Mahalle sakinlerinden Ahmet Çatak, yaptığı açıklamada, evde otururken toprak kaymasının sesini duyduklarını belirterek, "Evin altı zaten boşluktu. Evin bir anda çöktüğünü düşündük. Ondan sonra da sarsıntı oldu. Binamız da aynı şekilde sallandı." dedi.

'DOLGUSUNU SONRA YAPARIZ' 


Daha sonra apartmanı tahliye ettiklerini anlatan Çatak, şunları söyledi:
"Biz hemen tüm birimleri aradık. İtfaiyeyi, ambulansı, polisi, zabıtayı aradık. Onlar da geldi. Zaten bizim binanın da altını kazmışlardı.Babam da inşaat işiyle uğraşıyor. Normalde altlarına kazık çakılıp o şekilde yapmalarını söylüyordu. Ama hiçbir şey yapmadılar. Sadece 'Biz dolgusunu sonra yaparız.' deyip bıraktılar. Zaten görünen manzarada bu. Umarım kimseye bir şey olmamıştır."
 
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