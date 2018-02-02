Ankara'da 6 ev küle döndü



İTFAİYE EKİPLERİ YAKLAŞIK 300 METRE HORTUM AÇTI



İNCELEME BAŞLATILDI

Haber Merkezi

Yangın, saat 16.00 sıralarında Altındağ ilçesinde bulunan bir evde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın bitişiğinde bulunan diğer 5 eve sıçradı.Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi intikal etti. Ancak yangının çıktığı sokağa giden yolların dar olmasından dolayı itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Dumandan etkilenen Esma Orhan ile Sedat Dalmış tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, Sadettin Dalmış’ın tedavisi ise ambulansta yapıldı.Sokakların dar olmasından dolayı itfaiye ekipleri olay yerine 300 metre hortum çekerek ulaşabildi. Ana yolda bekleyen çok sayıda itfaiye ekipleri yangın yerine ulaşan ufak itfaiye aracına sürekli su takviyesi yaptı.Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, içeride bulunan çok sayıda tüp tehlike arz ettiği için ekipler tarafından hemen dışarı çıkartıldı.Çevredeki vatandaşlar, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösteren itfaiye ekiplerine sıklıkla ayran ikram etti. Mahalle sakinlerinin üzüntü içerisinde takip ettiği yangında altı ev kullanılmaz hale geldi. Polis yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.