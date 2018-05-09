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Ankara'da aranan 1770 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'nın merkez ilçelerinde yapılan asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 1770 şüpheli yakalandı

Ankara'da aranan 1770 şüpheli gözaltına alındı
Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğünce Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde asayiş uygulaması yapıldı.

172 KİŞİ TUTUKLANDI


Kontrol edilen 157 bin 17 kişiden, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 1770 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 172'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kontrollerde ayrıca 45 çalıntı araç ele geçirilirken, 64 motosiklet ve 148 modifiyeli araç ile 374 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Uygulamalarda, 3 bulundurma ruhsatlı tabanca, 66 ruhsatsız tabanca, 44 ruhsatsız tüfek, 64 kurusıkı tabanca, 2 bin 88 mermi, 7 delici-kesici alet, 726 gram uyuşturucu madde, 804 uyuşturucu hap ve 3 bin 320 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

AA
 


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