Ankara'da ayakkabı kralının ölümünde şoke eden gerçek



ÖRGÜTE OPERASYON



10 İŞADAMI DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU

Serap Belovacıklı

Türkiye’nin en büyük ayakkabı mağazalarından Ayakkabıcızade’nin Yönetim Kurulu Başkanı Beytullah Yıldırım, bir ay önce kendisine ait ruhsatlı silahıyla intihar etti. Olay, resmi kayıtlara intihar olarak geçti ve dosya kapatıldı. Ancak Ankara Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, intihar olayını şüpheli bularak, yeniden inceleme başlattı. İşadamı Yıldırım’ın ailesi ve çevresinin de ifadelerine başvuran Organize polisi, işadamının organize suç örgütü tarafından şantaj ve tehdit ile haraca bağlandığını, örgütün baskılarına dayanamayan işadamının intihara sürüklendiğini belirledi.Bunun üzerine teknik-fiziki takip başlatan organize polisi, işadamlarını haraca bağlayan örgüte operasyon yaptı. Eş zamanlı 40 adrese yapılan baskınlarda aralarında örgütün lideri olduğu ileri sürülen T.Y. ve M.K.’nin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 4 tabanca, çok sayıda mermi, işadamlarına zorla imzalattırılan senetler, işadamlarına ait çekler ele geçirildi.Suç örgütünün, Ankara’da işadamlarını tehdit, şantaj, silah zoruyla haraca bağladığı, haraç vermeyen işadamlarının işyerlerinin kurşunlandığı, ailelerinin tehdit edildiği belirlendi.Aralarında tanınmış kişilerin de bulunduğu 10 işadamı, emniyette gelerek çete üyelerinden şikayetçi oldu. İşadamlarının mağdur sıfatıyla ifadesi alınırken, çetenin intihar eden işadamı Yıldırım’dan da yüklü miktarda haraç aldığı belirlendi.Hürriyet