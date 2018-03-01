Ankara'da ayakkabı kralının ölümünde şoke eden gerçek

Ankara’nın tanınmış işadamlarından Beytullah Yıldırım’ın suç örgütünün şantaj ve tehditleri yüzünden ölüme sürüklendiği ortaya çıktı. Organize polisi, işadamını intihara sürükleyen suç örgütünün 19 elemanından 15’ini yakaladı. Aynı yöntemlerle 10 işadamının daha haraca bağlandığı, işadamlarından 3 milyon lira alındığı ortaya çıktı.

Ankara'da ayakkabı kralının ölümünde şoke eden gerçek
Türkiye’nin en büyük ayakkabı mağazalarından Ayakkabıcızade’nin Yönetim Kurulu Başkanı Beytullah Yıldırım, bir ay önce kendisine ait ruhsatlı silahıyla intihar etti. Olay, resmi kayıtlara intihar olarak geçti ve dosya kapatıldı. Ancak Ankara Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, intihar olayını şüpheli bularak, yeniden inceleme başlattı. İşadamı Yıldırım’ın ailesi ve çevresinin de ifadelerine başvuran Organize polisi, işadamının organize suç örgütü tarafından şantaj ve tehdit ile haraca bağlandığını, örgütün baskılarına dayanamayan işadamının intihara sürüklendiğini belirledi.


ÖRGÜTE OPERASYON


Bunun üzerine teknik-fiziki takip başlatan organize polisi, işadamlarını haraca bağlayan örgüte operasyon yaptı. Eş zamanlı 40 adrese yapılan baskınlarda aralarında örgütün lideri olduğu ileri sürülen T.Y. ve M.K.’nin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 4 tabanca, çok sayıda mermi, işadamlarına zorla imzalattırılan senetler, işadamlarına ait çekler ele geçirildi.


10 İŞADAMI DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU


Suç örgütünün, Ankara’da işadamlarını tehdit, şantaj, silah zoruyla haraca bağladığı, haraç vermeyen işadamlarının işyerlerinin kurşunlandığı, ailelerinin tehdit edildiği belirlendi.



Aralarında tanınmış kişilerin de bulunduğu 10 işadamı, emniyette gelerek çete üyelerinden şikayetçi oldu. İşadamlarının mağdur sıfatıyla ifadesi alınırken, çetenin intihar eden işadamı Yıldırım’dan da yüklü miktarda haraç aldığı belirlendi.

Hürriyet


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