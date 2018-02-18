Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Büşra Kamış

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, "18 Şubat 2018 Pazar günü 14.00- 22.00 saatleri arasında Ankara Spor Salonu'nda yapılacak 'AK Parti Ankara İl Başkanlığı 6'ncı Olağan Kongresi' nedeniyle 18 Şubat 2018 Pazar günü saat 07.00'den itibaren program sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Gar Kavşağı ile yan varyantları, Ulaştırma Kavşağı ile yan varyantları, Hipodrom Caddesi (Gar Kavşağı’ndan Mevlana Bulvarı kesişimine kadar açılan cadde ve sokaklar), Talaşpaşa Bulvarı (Gar Kavşağı’ndan Atatürk Bulvarı kesişimine kadar açılan cadde ve sokaklar), Kazım Karabekir Caddesi (Ulaştırma Kavşağı'ndan İstanbul Caddesi kesişimine kadar açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak), Atatürk Bulvarı’ndan Talatpaşa Bulvarı Yenimahalle istikametine çıkış yan varyantları, Mevlana Bulvarı’ndan Hipodrom Caddesi Ankara Tren Garı istikametine çıkış yan varyantları araç trafiğine kapatılacaktır" denildi.Açıklamada ayrıca vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.