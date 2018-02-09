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Ankara'da bu yollar pazar günü trafiğe kapalı olacak

HDP'nin kongresi nedeniyle pazar günü başkentteki bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kongreye katılmak için gelenlerin valiz veya çantalarla arama noktalarından geçişlerine izin verilmeyecek.

Ankara'da bu yollar pazar günü trafiğe kapalı olacak
Ankara Valiliğinden, HDP'nin 3. Olağan Kongresi nedeniyle pazar günü başkentteki bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 11 Şubat Pazar günü saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda HDP'nin kongresinin gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

Bu nedenle yarın saat 23.00'ten pazar günü kongre sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Gar Kavşağı ile yan varyantları (altgeçit hariç), Ulaştırma Kavşağı ve yan varyantları (üstgeçit hariç) ile Kazım Karabekir Caddesi'nin (Ulaştırma Kavşağı'ndan İstanbul Caddesi kesişimine kadar açılan cadde ve sokaklar) araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada emniyet tedbirlerinin etkin şekilde uygulanabilmesi amacıyla kongreye katılmak için gelenlerin çanta, valiz, makyaj, el, kol ve spor çantası gibi malzemelerle salon çevresi ve arama noktalarından geçişlerine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Ayrıca, mağduriyet yaşanmaması için trafiğe kapatılacak yollar ile emniyet tedbirlerinin dikkate alınması istendi.

AA


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