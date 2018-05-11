Ankara'da gıda zehirlenmesi şüphesi

'40 PERSONEL ÖĞLE YEMEĞİNDEN ZEHİRLENDİ'

Mine Bozkurt

’da görevli 40 personel, öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.Milli Müdafa Caddesi’ndeki Adalet Bakanlığı Ek Bina’da görevli bazı personelin şikayeti üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilk tedavileri kurum bahçesinde yapılan 40 personel, ambulanslarla çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.Bakanlık çalışanlarının öğle yemeğinden etkilendiği iddia edildi.