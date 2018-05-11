Ankara'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Adalet Bakanlığı Ek Bina’da görevli 40 personel, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çalışanların öğle yemeğinden etkilendikleri iddia edildi

Ankara'da gıda zehirlenmesi şüphesi
Adalet Bakanlığı Ek Bina’da görevli 40 personel, öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Milli Müdafa Caddesi’ndeki Adalet Bakanlığı Ek Bina’da görevli bazı personelin şikayeti üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

'40 PERSONEL ÖĞLE YEMEĞİNDEN ZEHİRLENDİ'


Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilk tedavileri kurum bahçesinde yapılan 40 personel, ambulanslarla çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Bakanlık çalışanlarının öğle yemeğinden etkilendiği iddia edildi.


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