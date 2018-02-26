Ankara’da iğrenç olay! Engelli öz kızına tecavüz etti, öz oğluna dışkısını yedirdi



"OĞLUM DÖVÜLDÜĞÜ İÇİN SAKAT KALDI"



MAHKEMEDEN BERAAT



"NORMAL ZEKADAKİ İNSANLAR GİBİ İFADE VERMEMESİ SUÇ OLMAKTAN ÇIKARMAZ"

Serap Belovacıklı

Hürriyet'ten Oya Armutçu can yakan bir istismar olayını daha köşesine taşıdı.Armutçu olayı şöyle anlattı: Anne bir gün küçük kızı Ayşe’nin kanaması olduğunu görünce şüphelendi ve babasıyla beraber doktora götürdü. Kız yolda giderken, babasının tecavüz ettiğini annesine söyledi. Doktorlar sorduğunda ise yanıt veremedi. Kocası eve döndüklerinde, “Önce seni, sonra kızını öldürürüm” diyerek karısını tehdit etti. Baba evde yokken, ağabey de annesine, babasının kendisine dışkısını yedirdiğini ve idrarını içirdiği söyledi.Bunları komşularına anlattığını ama inanmadıklarını belirten anne, oğlunun kocası tarafından dövüldüğü için sakat kaldığını ve doktora bile götüremediğini anlattı. Anne bu olaylardan bir yıl sonra boşanma davası açtı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.Küçük kız psikolog huzurundaki ifadesinde, babasının kendisine nasıl tecavüz ettiğini işaretlerle anlattı. Hâkim karşısında soruları sadece tasdik ederek yanıtlayabildi. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, savcı “Annenin olaydan bir yıl sonra şikâyette bulunduğunu, tecavüzü görmediğini, olayı sadece kızının anlatımlarından yola çıkarak aktardığını” belirterek beraat istedi. Mahkemede, savcının mütalaası ışığında, doktor raporuyla küçük Ayşe’nin yüzde 70 engelli olduğunun saptandığını, duruşmalarda sorulara cevap veremediğini, annenin sözlerini ispatlayamadığını ve annenin boşanma aşamasında delil olması için kocasına iftira atmış olabileceğini gerekçesiyle beraat verdi.Bir hâkim üye ise beraate şu karşı oyu yazdı:“Mağdur, zekâ seviyesine uygun olarak işaret ve basit kelimelerle cinsel istismarı anlatmıştır. Ayşe’nin doktor raporunda zekâ geriliği olduğu, maruz kaldığı iddia edilen eylem sonrasında ağır strese karşı tepki geliştiği, ruh sağlığının bozulduğu belirtilmiştir. Mağdurlar ve katılan anne sanıktan korktuklarını söylemişlerdir. Mağdurun, normal zekâ düzeyindeki kimseler gibi ifade vermemiş olması sanığın eylemini suç olmaktan çıkarmaz.”Temyizde de Yargıtay 14. Ceza Dairesi mahkemeden farklı karar vermedi ve sanık babanın beraatini onadı.