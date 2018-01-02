Ankara'da kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara’nın Mamak ilçesinde kar maskeli 3 kişinin bir kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırının ardından çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ankara'da kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Kimlikleri henüz belirlenemeyen kar maskeli 3 kişi, otomobille Demirlibahçe Ağaçlı Sokak’ta bulunan bir kahvehanenin önüne geldi. Araçtan inen kar maskeli kişiler, kahvehaneye rastgele ateş açmaya başladı. Bu sırada içeride bulunan bir kişi de silahla ateş açarak karşılık verdi.

Çıkan çatışmada kahvehanede bulunan Murat K, Ayşe K, Fırat isimli bir kişi ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, kahvehanede bulunanlar tarafından hastaneye kaldırıldı.


 

AİLESİ İLE ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI


Bu arada kahvehanenin bulunduğu binada oturan ve otomobiliyle çocuğunu hastaneye götürmeye çalışan İshak T, çatışmanın ortasında kaldı. Otomobilde bulunan eşi, kayınvalidesi ve iki çocuğuyla hastaneye gitmeye çalışan İshak T, boynundan vurularak ağır yaralandı. İshak T, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.


SALDIRGANLAR KAÇTI


Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken saldırının yaşandığı kahvehane güvenlik kordonu altına alındı. Bölgede araştırma yapan ekipler, saldırıya kahvehane içinden ateş açarak karşılık veren bir kişiyi kaçmaya çalışırken yakaladı. Saldırıyı düzenleyen kar maskeli 3 kişiden birinin yaya olarak, diğerlerinin ise geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtığı bildirildi.



Yaralılardan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırı sonrası olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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