Ankara'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Ankara’da hafif ticari aracın TIR'a çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Ankara'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Kaza, Çubuk-Ankara Karayolu’nun Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Ankara istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsü Halil İbrahim Yaz’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamete giden Adem Demir yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Halil İbrahim Yaz, Canan Yaz, Satın Nur Işık, Nilda Nur Işık hayatını kaybederken İsa Emir Işık yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Kazanın ilgili yerlere bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralı şahsa ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri, şahsı tedavi edilmek üzere ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza hakkına soruşturma başlatıldı.

(Musa Erdoğan /İHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sokak ortasında nişanlısını döven genç gözaltına alındı

Sokak ortasında nişanlısını döven genç gözaltına alındı
Gözaltındaki arkadaşına döner ekmek arası uyuşturucu hap

Gözaltındaki arkadaşına döner ekmek arası uyuşturucu hap
Ehliyetsiz sürücü kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Ehliyetsiz sürücü kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Cesetleri bulunan çiftin çocukları kayıp

Cesetleri bulunan çiftin çocukları kayıp
Kars'ta tıp öğrencisi hastanenin tuvaletinde ölü bulundu

Kars'ta tıp öğrencisi hastanenin tuvaletinde ölü bulundu
Meriç'te botun alabora olmasıyla kaybolan 4 kişinin kimlikleri belirlendi

Meriç'te botun alabora olmasıyla kaybolan 4 kişinin kimlikleri belirlendi
Sınıra giden sağlık personeli kaza yaptı

Sınıra giden sağlık personeli kaza yaptı
Mersin'de 3,5 yaşındaki Hira'yı balkondan düşüren aile yakını tutuklandı

Mersin'de 3,5 yaşındaki Hira'yı balkondan düşüren aile yakını tutuklandı
Arkadaşları haber alamadı; Sobadan zehirlenip öldüğü ortaya çıktı

Arkadaşları haber alamadı; Sobadan zehirlenip öldüğü ortaya çıktı
Cinayet şüphelisi suç örgütüne operasyon: 2 kişi tutuklandı

Cinayet şüphelisi suç örgütüne operasyon: 2 kişi tutuklandı
Karabük'te organize suç operasyonu üyelerine 'gölge' operasyonu

Karabük'te organize suç operasyonu üyelerine 'gölge' operasyonu