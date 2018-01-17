Ankara’da kayıp Rus diplomat paniği! Emniyet ve Jandarma alarma geçti

.Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli diplomat Aleks Anelkof'tan yakınları ve elçilik görevlileri haber alamayınca durumu dün akşam saat 19.30'da acil çağrı merkezi 112 aracılığı ile Emniyet ve Jandarma'ya iletti. Tüm birimler hemen alarma geçirildi.
TELEFONU TEKNİK TAKİBE ALINDI, SİNYAL YAKALANDI
Diplomat Anelkof'un cep telefonu teknik takibe alındı. Elmadağ bölgesinden sinyal alınınca tüm birimler aramayı bu bölgede yoğunlaştırdı. Gece saat 01.30 sıralarında Jandarma ekipleri Diplomat Aleks Anelkof'un aracına ulaştı.
ARACI KONTROLDEN ÇIKIP ÇAMURA SAPLANMIŞ
Anelkof jandarmaya, aracının kontrolden çıkması sonucu çamura saplandığını, cep telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle de kimseye ulaşamadığını anlattı. Rus diplomat buradan alınarak merkeze getirilirken, çamura saplanan aracı da kurtarıldı.
Fevzi KIZILKOYUN / HÜRRİYET
Yusuf Cevahir