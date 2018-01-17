Ankara’da kayıp Rus diplomat paniği! Emniyet ve Jandarma alarma geçti

TELEFONU TEKNİK TAKİBE ALINDI, SİNYAL YAKALANDI



ARACI KONTROLDEN ÇIKIP ÇAMURA SAPLANMIŞ

Yusuf Cevahir

.Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli diplomat Aleks Anelkof'tan yakınları ve elçilik görevlileri haber alamayınca durumu dün akşam saat 19.30'da acil çağrı merkezi 112 aracılığı ile Emniyet ve Jandarma'ya iletti. Tüm birimler hemen alarma geçirildi.Diplomat Anelkof'un cep telefonu teknik takibe alındı. Elmadağ bölgesinden sinyal alınınca tüm birimler aramayı bu bölgede yoğunlaştırdı. Gece saat 01.30 sıralarında Jandarma ekipleri Diplomat Aleks Anelkof'un aracına ulaştı.Anelkof jandarmaya, aracının kontrolden çıkması sonucu çamura saplandığını, cep telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle de kimseye ulaşamadığını anlattı. Rus diplomat buradan alınarak merkeze getirilirken, çamura saplanan aracı da kurtarıldı.