15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Ankara’da kayıp Rus diplomat paniği!

Ankara'da dün akşam tam bir panik yaşandı. Bir Rus diplomatin kaybolduğu haberi 112 Acil Çağrı merkezi aracılığı ile Emniyet ve Jandarma'ya yansıyınca tüm birimler alarma geçirildi. Diplomat 6 saatlik arama sonrasında Elmadağ'da bulundu.

Ankara’da kayıp Rus diplomat paniği!
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli diplomat Aleks Anelkof'tan yakınları ve elçilik görevlileri haber alamayınca durumu dün akşam saat 19.30'da acil çağrı merkezi 112 aracılığı ile Emniyet ve Jandarma'ya iletti. Tüm birimler hemen alarma geçirildi. 

Diplomat Anelkof'un cep telefonu teknik takibe alındı. Elmadağ bölgesinden sinyal alınınca tüm birimler aramayı bu bölgede yoğunlaştırdı. Gece saat 01.30 sıralarında Jandarma ekipleri Diplomat Aleks Anelkof'un aracına ulaştı. Anelkof jandarmaya, aracının kontrolden çıkması sonucu çamura saplandığını, cep telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle de kimseye ulaşamadığını anlattı. Rus diplomat buradan alınarak merkeze getirilirken, çamura saplanan aracı da kurtarıldı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Başkentte FETÖ'nün eğitim yapılanmasından 9 kişi gözaltına alındı

Başkentte FETÖ'nün eğitim yapılanmasından 9 kişi gözaltına alındı
Hakkari’de PKK'nın bombalı saldırıda kullanacağı araç ele geçirildi

Hakkari’de PKK'nın bombalı saldırıda kullanacağı araç ele geçirildi
Son dakika! Meteoroloji'den fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl?)

Son dakika! Meteoroloji'den fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl?)
Dalgın veznecinin fazladan ödediği 10 bin euroyu Müge Anlı buldu

Dalgın veznecinin fazladan ödediği 10 bin euroyu Müge Anlı buldu
Afrin nerede? Afrin'in haritadaki yeri ve önemi ne?

Afrin nerede? Afrin'in haritadaki yeri ve önemi ne?
Emrah Serbes davasında duruşmalar başlamadan bilirkişi raporu hazırlandı

Emrah Serbes davasında duruşmalar başlamadan bilirkişi raporu hazırlandı
Son Dakika...Ümit Kocasakal’dan CHP Genel Başkanlığı için adaylık açıklaması

Son Dakika...Ümit Kocasakal’dan CHP Genel Başkanlığı için adaylık açıklaması
Çocuk gelin davasında rekor ceza verildi ama tutuklama yok

Çocuk gelin davasında rekor ceza verildi ama tutuklama yok
Barışma isteğini geri çeviren sevgilisinin fotoğraflarını Facebook'tan yayınladı

Barışma isteğini geri çeviren sevgilisinin fotoğraflarını Facebook'tan yayınladı
HDP'li Selahattin Demirtaş’ın duruşmaları nedeniyle Ankara'da gösteri yasağı

HDP'li Selahattin Demirtaş’ın duruşmaları nedeniyle Ankara'da gösteri yasağı
İstanbul Bakırköy Adliyesi’ndeki katibenin bilgisayarından Öcalan'ın fotoğraf ve videoları çıktı

İstanbul Bakırköy Adliyesi’ndeki katibenin bilgisayarından Öcalan'ın fotoğraf ve videoları çıktı