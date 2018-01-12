Ankara'da kendini silahla tuvalete kilitleyen kişi polisi alarma geçirdi



ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ



2 BUÇUK SAAT SONUNDA İKNA EDİLDİ

İdil Janet Demiray

Olay, saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 35’inci Cadde üzerindeki bir kafede meydana geldi.İddiaya göre, psikolojik rahatsızlığı bulunan Tevfik K. elinde havalı tabanca ile cadde üzerindeki kafeye girdikten sonra intihar edeceğini belirterek, kendini tuvalete kilitledi. Kafede bulunanlar panik içinde dışarı çıkarken, ihbar üzerine polis ekibi sevk edildi.Polis ekipleri, intihar edeceğini söyleyen Tevfik K.’yı ikna etmek için görüşmeye başladı. Daha sonra olay yerine özel harekat ekipleri de sevk edildi. Caddeye açılan sokaklar ise polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılarak kafenin etrafına güvenlik şeridi çekildi.Polis ekipleri Tevfik K.’yı ikna etmek için çaba harcarken çok sayıda vatandaş da kafenin önünde merak içerisinde gelişmeleri izledi.Tevfik K., polis ekiplerinin yaklaşık 2 buçuk saatlik çabasının ardından ikna edildi. Elindeki silahın havalı tabanca olduğu belirlenen Tevfik K., ambulansla Gazi Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı