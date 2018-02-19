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Ankara'da konuşulan plan

Ankara'da hükümet kaynakları son aylarda, yeni bir plandan söz etmeye başladılar. PKK’nın tasfiye edilerek PYD çatısına gireceği, bunun da ABD ve AB ülkelerini ‘terör örgütü PKK ile işbirliği yapan taraf’ olmaktan kurtarma amacı taşıdığı iddia ediliyor

Ankara'da konuşulan plan
Bir süreden beri, bazı akademisyenler ve emekli askerlerin dile getirdiği bu iddia, hükümet düzeyinde de değerlendirmeye alındı. Etkili bir bakan, başta ABD olmak üzere batının terör örgütleri YPG ve PYD üzerindeki baskıları azaltmak ve PKK kaynaklı sorunları ortadan kaldırmak için yeni bir plan peşinde olduklarını dile getirdi.


İlgili bakan şu iddialarda bulundu:

“Orta vadede PKK’nın tasfiyesi tartışılıyor. Bu tasfiyenin, ABD’nin ve Avrupa ülkelerinin yeni projesi olduğu iddiası var. Suriye’de PYD ve YPG’nin güçlendirilmesi, demokratik bir yapı görüntüsü verilebilmesi ve onlara alan açılması adına, PKK isminden kurtulacaklar. İsim değişecek ama işlevlerini bu iki yapının içinde sürdürecek. Böylece, Türkiye’nin itirazlarının azaltılması ve dikkatlerin başka tarafa çevrilmesi sağlanacak.


IRAK’TAN SONRA SURİYE


PKK’nın terör örgütü olarak tanınmasına rağmen zaman zaman destek verdiği ortaya çıkan batılı ülkeler, bu baskıdan kurtulacak. Yeni oyun planında, PKK, PYD’ye yamanacak.

Sivil siyaset görüntüsü altında, PKK bu yapının silahlı gücü olarak var olmaya devam edecek. Geçmişte Kuzey Irak’ta peşmergelerle yapılan planın benzeri, Suriye sınırında Kürtlerin yerleşmesini sağlamak için planlanıyor. Bu plan, devlet ve hükümet kademelerinde değerlendiriliyor.”

Üç gün önce ABD’nin Türkiye’ye yaptığı, “YPG’nin PKK’ya karşı savaştırılması” önerisi de hükümet cephesinde, benzer planın bir parçası olarak nitelendiriliyor. PKK’nın, YPG-PYD çatısı altına girerek görünmez olmasının, ‘PKK’nın gömlek değiştirmesi’nden başka bir anlam taşımadığı dile getiriliyor.

(Nuray Babacan / Hürriyet)


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