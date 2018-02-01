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Ankara'da korkutan patlama

 Ankara Çukurambar'da bulunan Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı binasının alt katında doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi

01 Şubat 2018, Perşembe 22:12
Ankara'da korkutan patlama
Şiddetli patlama çevrede korku ve endişeye neden oldu.

Patlama sonrası ortalık savaş alanına dönerken, binanın giriş ve asma katında büyük maddi hasar meydana geldi.

Patlama sırasında metrelerce mesafedeki bulunan bazı araçlar da zarar gördü.



VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valisi Ercan Topaca da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldiğini söyleyen Vali Topaca, can kaybının olmadığını, 3 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtti. Vali Topaca, “Neden kaynaklandığı hakkında şu an konuşmak çok erken. Bunu arkadaşlarımız araştırıyor” dedi.



 


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