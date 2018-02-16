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Ankara'da kritik görüşme

Amerika Dışişleri Bakanı Tillerson, Ankara’ya gelmeden hemen önce “YPG’ye ağır silah vermedik ki geri alalım” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tillerson’ın kritik görüşmesi 3 saat 15 dakika sürdü. Amerika terör gerçeğini yine görmezden geldi.

Ankara'da kritik görüşme

SKANDAL SİLAH AÇIKLAMASI
 

Türkiye ile tarihin en derin krizlerinden birini yaşayan Amerika’dan gelen açıklamalar birbirini tutmuyor. Savunma Bakanı Mattis, Savunma Bakanı Canikli’ye önceki gün Brüksel’de “YPG’ye verdiğimiz ağır silahları geri almak için çalışma yürütüyoruz” dedi. Erdoğan’ın dün kabul ettiği Dışişleri Bakanı Tillerson ise Ankara’ya gelmeden önce “Biz YPG’ye hiçbir zaman ağır silah vermedik. Bu nedenle geri alacak bir şey yok” diye konuştu.
 

ERDOĞAN NET KONUŞTU
 

Erdoğan ve Tillerson’ın Beştepe’deki görüşmesi, bu skandal açıklama gölgesinde saat 19.40’da başladı. 3 saat 15 dakika sürdü. Erdoğan bir kez daha Amerika’ya “Türkiye’nin beklentileri net. Terörist PYD’ye desteği kesin. Afrin ve çevresi PYD’den temizlenene kadar harekat sürecek” mesajı verdi. Tillerson ise Amerika’nın aylardır söylediği bahanesini yineledi: “Endişelerinizi anlıyoruz. Ancak DEAŞ’la mücadele hedefinden sapılmamalı.”


54 YIL SONRA BÜYÜK KRİZ


Türk-Amerikan ilişkilerinde 1964’teki Johnson mektubundan bu yana tarihin en kritik günleri yaşanıyor. 1964’te ABD Başkanı Lyndon Johnson, Kıbrıs’a askeri müdahaleye hazırlanan Türkiye’yi tehdit etmişti. Başbakan İsmet İnönü ise “Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır ” karşılığını vermişti. O dönemde karşı karşıya gelen Türkiye ve Yunanistan, NATO üyesiydi. Oysa bugün ABD, NATO’daki müttefiki Türkiye yerine onu tehdit eden terör örgütü PKK/YPG ile işbirliği yapıyor.


ADIMLAR BELİRLEYECEK 


Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Beştepe’de kabul ettiği ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’a, YPG ile ilişkilerini bir an önce kesmeleri gerektiğini bir kez daha tekrarladı. Aksi takdirde bu davranışın stratejik ortaklık ve müttefiklik hukukuna aykırı olacağını, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğini Amerika’nın atacağı adımların belirleyeceğini söyledi. Erdoğan ayrıca Afrin ve İdlib’in ardından Münbiç başta olmak üzere Suriye’de YPG’li teröristlerin bulunduğu tüm bölgelere operasyon düzenleneceğini, burada Amerikalı askerler ile karşılaşmak istemediklerini de tekrarladı.

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