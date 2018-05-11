15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Ankara’da mahkumları taşıyan askeri araç takla attı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde mahkum taşıyan İlçe Jandarma Komutanlığı’na ait askeri araç yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda takla attı. Kazada 2’si rütbeli 1 er ve 2 mahkum yaralandı

Ankara’da mahkumları taşıyan askeri araç takla attı
Kaza bugün akşam saatlerinde Beypazarı-Ankara Karayolu’nda meydana geldi.

Beypazarı’nda çıkartıldıkları mahkemece tutuklanan adları belirlenemeyen 2 mahkum Beypazarı Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından 06 JAA 243 plakalı jandarma aracıyla Ankara Sincan F Tipi Cezaevi’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Beypazarı-Ankara Karayolu 13’ncü kilometresindeki Gömleksiz Köprüsü Mevkii’nde yağmurunda etkisiyle kayganlaşan yolda askeri araç takla attı.

3 ASKER 2 MAHKUM YARALANDI


Çevreden geçen vatandaşların 112 Acil Servis ambulansı ekipleri yaralanan ve adları öğrenilemeyen 2 uzman, bir er ve 2 mahkuma olay yerinde ilk tedavileri yaptı.

Hafif yaralandığı belirtilen 5 kişi daha sonra ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi’ne nakledildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sağlık Bakanı açıkladı! 18 bin sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı açıkladı! 18 bin sağlık personeli alınacak
Muharrem İnce: Dördüncü köprüyü İnce yapar

Muharrem İnce: Dördüncü köprüyü İnce yapar
Temel Karamollaoğlu'na türbe ziyaretinde şok protesto

Temel Karamollaoğlu'na türbe ziyaretinde şok protesto
Samsun’da oy kullanan Iraklılar kavga etti: 1 yaralı

Samsun’da oy kullanan Iraklılar kavga etti: 1 yaralı
KKTC’de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı

KKTC’de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı
AK Parti'nin seçim kampanyasını Arter ajansı yapmayacak

AK Parti'nin seçim kampanyasını Arter ajansı yapmayacak
Bakan Zeybekci: 10 milyon Suriyeli dahi olsa kapılarımızı kapatmayacağız

Bakan Zeybekci: 10 milyon Suriyeli dahi olsa kapılarımızı kapatmayacağız
Özel Harekat polisleri Afrin'den döndü

Özel Harekat polisleri Afrin'den döndü
Bahçeli: Milli geleceğin rotasını çizen 'Cumhur İttifakı'dır

Bahçeli: Milli geleceğin rotasını çizen 'Cumhur İttifakı'dır

Ali Bulaç ve Mehmet Özdemir için tahliye kararı

Ali Bulaç ve Mehmet Özdemir için tahliye kararı

Statta açılan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça pankartına beraat

Statta açılan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça pankartına beraat