Ankara’da mahkumları taşıyan askeri araç takla attı

3 ASKER 2 MAHKUM YARALANDI

Mine Bozkurt

Kaza bugün akşam saatlerinde Beypazarı-Ankara Karayolu’nda meydana geldi.Beypazarı’nda çıkartıldıkları mahkemece tutuklanan adları belirlenemeyen 2 mahkum Beypazarı Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından 06 JAA 243 plakalı jandarma aracıyla Ankara Sincan F Tipi Cezaevi’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.Beypazarı-Ankara Karayolu 13’ncü kilometresindeki Gömleksiz Köprüsü Mevkii’nde yağmurunda etkisiyle kayganlaşan yolda askeri araç takla attı.Çevreden geçen vatandaşların 112 Acil Servis ambulansı ekipleri yaralanan ve adları öğrenilemeyen 2 uzman, bir er ve 2 mahkuma olay yerinde ilk tedavileri yaptı.Hafif yaralandığı belirtilen 5 kişi daha sonra ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi’ne nakledildi.