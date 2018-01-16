Ankara'da meydana gelen kazada 2 öğrenci öldü



2 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ



YARALILAR ÇEVRE HASTALERE SEVK EDİLDİ

Gizem Yetil

Ankara'da akşam saatlerinde Sincan-Polatlı yolu üzerinde 5 lise öğrencisinin içinde bulunduğu otomobil, Cimşit Köyü yakınlarında karşı yönden gelen Nedim Şahin K. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle lise öğrencilerinin içerisinde bulundukları otomobil yol kenarına savruldu. Otomobil içerisinde bulunan liseli gençlerden Mustafa T. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Öğrencilerden Samet Y. Mutluhan A. Samet A. ile kamyonet sürücüsü Nedim Şahin K. yaralandı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Kazada, hayatını kaybeden 2 öğrencinin cesedi Sincan Lokman Hekim Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.