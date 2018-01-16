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Ankara'da meydana gelen kazada 2 öğrenci öldü

Ankara’da karşı yönden gelen kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ankara'da meydana gelen kazada 2 öğrenci öldü
Ankara'da akşam saatlerinde Sincan-Polatlı yolu üzerinde 5 lise öğrencisinin içinde bulunduğu otomobil, Cimşit Köyü yakınlarında karşı yönden gelen Nedim Şahin K. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.


2 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ


Çarpışmanın etkisiyle lise öğrencilerinin içerisinde bulundukları otomobil yol kenarına savruldu. Otomobil içerisinde bulunan liseli gençlerden Mustafa T. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Öğrencilerden Samet Y. Mutluhan A. Samet A. ile kamyonet sürücüsü Nedim Şahin K. yaralandı.


YARALILAR ÇEVRE HASTALERE SEVK EDİLDİ


Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Kazada, hayatını kaybeden 2 öğrencinin cesedi Sincan Lokman Hekim Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
 


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