15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Ankara'da Rus diplomat alarmı

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde görevli diplomat Aleks Anelkof’tan 6 saat boyunca haber alınamayınca başkentte emniyet güçleri alarma geçti. Cep telefon sinyaline son olarak Elmadağ’da ulaşılan Anelkof’un aracının kontrolden çıkması sonucu çamura saplandığı, cep telefonun şarjının bitmesi nedeniyle de kimseye ulaşılamadığı belirlendi

Ankara'da Rus diplomat alarmı
Önceki gün öğle saatlerinde aracıyla evinden ayrılan Anelkof’a, akşam saat 19.30’dan sonra ulaşılamayınca ailesi ve büyükelçilik yetkilileri, 112 çağrı merkezini arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bu ihbar üzerine jandarma ve polis harekete geçerken, kentte de alarm verildi.

Arama çalışması başlatılırken Anelkof’un cep telefonun son kez Elmadağ ilçesinde sinyal verdiği belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı, iz köpekleri ve el fenerleriyle bölge didik didik arandı.


KÖYE SIĞINMIŞ


Elmadağ Jandarma ekipleri, gece saat 01.30 sıralarında Anelkof’un aracını dağ yolunda çamura saplanmış halde buldu.
Çevre köylere bakan Jandarma ekipleri, Anelkof’un da Evciler Köyü’ne sığındığını belirledi. Anelkof’un aracının çamura saplanmasından sonra cep telefonun şarjının bitmesi nedeniyle kimseye haber veremediği, ardından yürüyerek köye sığındığı bildirildi.

Jandarma tarafından köyden alınan Anelkof bilgisine başvurulduktan sonra evine bırakılırken, çamura saplanan aracı da kurtarıldı. 

(Hürriyet)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beşiktaş Belediyesi’nde Zabıta ve Kültür Müdürü’ne uzaklaştırılma

Beşiktaş Belediyesi’nde Zabıta ve Kültür Müdürü’ne uzaklaştırılma
Son dakika... TSK Suriye'de YPG hedeflerini vuruyor

Son dakika... TSK Suriye'de YPG hedeflerini vuruyor
Son dakika: ABD'den Suriye için geri adım

Son dakika: ABD'den Suriye için geri adım
Muğla’da korkutan deprem

Muğla’da korkutan deprem
Kardak açıklarında sıcak temas

Kardak açıklarında sıcak temas
Şans Topu çekildi (17 Ocak 2018 Şans Topu çekiliş sonuçları)

Şans Topu çekildi (17 Ocak 2018 Şans Topu çekiliş sonuçları)
Görgü tanıkları o anları anlattı

Görgü tanıkları o anları anlattı
Tank ve askeri sağlık personeli Suriye sınırına ulaştı

Tank ve askeri sağlık personeli Suriye sınırına ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Cuneydi’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Cuneydi’yi kabul etti
Galatasaray’ı yenen Eczacıbaşı VitrA liderliğini korudu

Galatasaray’ı yenen Eczacıbaşı VitrA liderliğini korudu
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar