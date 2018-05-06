Ankara’da 'şişen bataryalardan dolayı patlayan telefon' alarmı

Yurda kaçak yollarla sokulan ve cep telefonu bataryalarında yaşanan problemden dolayı patlamalara sebep olan cep telefonu kaçakçılarına yönelik Ankara'da başlayan operasyonlar kapsamında ilk dört ayda 65 şüpheli gözaltına aldı

Ankara’da 'şişen bataryalardan dolayı patlayan telefon' alarmı
Ankara’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri Çin, Kore, Irak ve Suriye gibi ülkelerden yurda kaçak yollarla sokulan ve bataryalarda yaşanan şişmelerden dolayı patlamalara sebep olan cep telefonu kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlar sonucu ilk dört ayda 65 şüpheliyi gözaltına aldı. Piyasa değeri 1 milyon lira üzerinde kaçak cep telefonunun ele geçirildiği çalışmalarda şüphelilerin garantisi olmayan kaçak cep telefonu ürünlerini vatandaşlara garantili diye sattıkları belirlenirken, özellikle Suriyelilerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde ürünlerin piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Bu arada polisin telefon kaçakçılarına yönelik düzenlediği son operasyonda ise yurda kaçak yollarla soktukları cep telefon ürünleri ile parçalarını satmak üzere olan 2 şüpheli yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ankara’da polisin 2018 yılının ilk dört ayında yurda kaçak yollarla soktukları cep telefonu yedek parçalarını piyasaya sürdükleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 65 kişi gözaltına alındı. Şu ana kadar toplam 27 bin 365 adet batarya, şarj cihazı, ekran gibi cep telefonu yedek parçalarının ele geçirildiği operasyonlarda şüphelilerin garantisi olmayan ürünleri vatandaşlara garantili diye sattıkları tespit edildi. Genellikle Çin, Kore, Irak ve Suriye gibi ülkeler üzerinden yurda soktukları kaçak ürünleri pazarlayan şüphelilerin pazarladıkları bataryaların çoğunun şişmeden kaynaklı cep telefonlarında patlamalara sebep olduğu ortaya çıktı.
 

GARANTİSİ OLMADIĞINI TEKNİK SERVİSTE ÖĞRENİYORLAR


Garantili olduğunu zannettikleri cep telefonu yedek parçalarının garantisi olmadığını yetkili teknik servise gittikleri sırada öğrenen vatandaşların satın aldıkları kaçak ürünler içerisindeki şarj aletlerinin telefonların ömrünü kısalttığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 9'U SURİYELİ

 
Gümrük kaçağı olarak yurda sokulan ürünlerin özellikle Ankara’da Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde pazarlandığı belirtildi. İlk dört ay içerisinde kaçak cep telefonu yedek parçalarını piyasaya süren şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlardan 9’unun Suriyeli olduğu kaydedildi.
 

SON OPERASYONDA 2 GÖZALTI DAHA

Diğer yandan Çin, Kore ve Irak’tan ülkeye kaçak yollarla bin 500 adet cep telefonu yedek parçası sokan H.K. ve M.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin ürünleri Suriyelilerin yoğun olduğu Önder Mahallesi’nde piyasaya sürmek üzereyken yakalandığı  bildirildi.

(Milliyet)


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