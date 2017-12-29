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Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerinin koordinasyonunda, 500 polisin katılımıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 

Sabahın erken saatlerinde çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 29'u yakalandı.

Yakalanan DEAŞ mensuplarının birçoğunun yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Aramalarda ele geçirilen malzemelerden, şüphelilerden bazılarının, yılbaşında eylem için keşif ve hazırlık yaptıkları tespit edildi. 

Bu arada Mamak'ta bir adrese düzenlenen operasyon sırasında şüpheli bir kişi balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. 

Yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheli, Terörle Mücadele ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Operasyonlarda zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu.

Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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