Ankara’da Uğur Mumcu Sokağı araç trafiğine kapatılacak

ARAÇ TRAFİĞİNE KAPALI OLACAK

Mehmet Nuri Turan

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Uğur Mumcu’yu anmak amacıyla; 24 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 12.00’de Uğur Mumcu Sokak No: 65 Büyükesat/Çankaya adresinde bulunan Uğur Mumcu’nun evinin önünde toplanılacağı, akabinde Selda Bağcan tarafından ‘Uğur Mumcu İçin Söylüyoruz’ adı altında konser etkinliği yapılacağı bildirilmiştir.Söz konusu etkinlik nedeniyle, 24 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 08.00’den itibaren etkinlik sona erene kadar, Uğur Mumcu Sokağı araç trafiğine kapatılacaktır.Vatandaşlarımızın araç trafiğine kapatılacak yol durumunu dikkate almalarının yararlı olacağı değerlendirilmektedir" denildi.ANKARA (İHA)