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Ankara’da Uğur Mumcu Sokağı araç trafiğine kapatılacak

Ankara Valiliği, 24 Ocak Çarşamba günü Selda Bağcan tarafından "Uğur Mumcu İçin Söylüyoruz" konser etkinliğinden dolayı Uğur Mumcu Sokağı’nın araç trafiğine kapatılacağını duyurdu

Ankara’da Uğur Mumcu Sokağı araç trafiğine kapatılacak
Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Uğur Mumcu’yu anmak amacıyla; 24 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 12.00’de Uğur Mumcu Sokak No: 65 Büyükesat/Çankaya adresinde bulunan Uğur Mumcu’nun evinin önünde toplanılacağı, akabinde Selda Bağcan tarafından ‘Uğur Mumcu İçin Söylüyoruz’ adı altında konser etkinliği yapılacağı bildirilmiştir.

ARAÇ TRAFİĞİNE KAPALI OLACAK


Söz konusu etkinlik nedeniyle, 24 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 08.00’den itibaren etkinlik sona erene kadar, Uğur Mumcu Sokağı araç trafiğine kapatılacaktır.

Vatandaşlarımızın araç trafiğine kapatılacak yol durumunu dikkate almalarının yararlı olacağı değerlendirilmektedir" denildi.

ANKARA (İHA)


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