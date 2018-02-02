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Ankara'da Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki patlamayla ilgili flaş açıklama

Ankara Valiliği'nden, Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana gelen patlamada, bomba düzeneği kullanıldığı yönünde bulgular elde edildiği bildirildi. Olayla ilgili de 8 kişi gözaltına alındı
 

02 Şubat 2018, Cuma 21:58
Ankara'da Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki patlamayla ilgili flaş açıklama
Ankara Çukurambar'da bulunan Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı dün bir patlama meydana geldi.

Patlama sonrası ortalık savaş alanına dönerken, binanın giriş ve asma katında büyük maddi hasar meydana geldi.

Patlama sırasında metrelerce mesafedeki bulunan bazı araçlar da zarar gördü.

Ankara Valilinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1 Şubat 2018 Perşembe günü saat 20.03’de Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Binası önünde meydana gelen patlamayla ilgili olarak yapılan incelemede, söz konusu patlamanın, bomba düzeneği kullanılarak gerçekleştirildiği yönünde bulgular elde edilmiştir.
 

BOMBA YÜKLÜ ÇANTAYI GİRİŞE BIRAKTI


Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimlerinin ortak çalışmasıyla, bölgedeki KGYS, PTS ve güvenlik kameraları görüntüleri incelenerek şüpheli erkek bir şahsın beraberinde getirdiği ve bomba düzeneği yüklü olduğu değerlendirilen bir çantayı, Vergi Dairesinin girişine koyduğu ve bomba düzeneğini hazırladığı tespit edilmiştir.


8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


Yapılan bu çalışmalar kapsamında, 2 Şubat 2018 günü, sabaha karşı 04.00 sularında, şüpheli şahıs ile birlikte kendisine yardım eden ve aynı araçta bulunan 2 kişi Osmaniye ilinde, diğer 2 kişinin içinde bulunduğu araç ise Adana ilinde yakalanmıştır. Daha sonra bu kişilerle irtibatlı olan, Şırnak ilinden 2 ve Mardin ilinden 2 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.


YASA DIŞI YOLLARDAN GİRİŞ YAPTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR


Sahte kimlik taşıyan ve yakalama sırasında ölü olarak ele geçirilen 1991 Mardin Mazıdağı doğumlu Ersen Ertogan’ın, PYD’nin kontrolünde bulunan Suriye kırsalında YPS içinde eğitim aldığı ve yasa dışı yollardan ülkemize girdiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir.”

 


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