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Ankara’da vergi dairesine bombayı koyan PYD’li terörist siyanür içip öldü

Ankara’da vergi dairesine bombayı koyduğu tespit edilen Mardin doğumlu PYD’li terörist Ersen Ertogan, polisin kendisini yakalayacağını anlayınca, içinde siyanür bulunan küçük bir kapsülü kırarak içti ve birkaç saniye içinde öldü.

Ankara’da vergi dairesine bombayı koyan PYD’li terörist siyanür içip öldü
Ankara'nın Çukurambar semtindeki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki patlamanın doğalgaz sıkışmasından değil bombalı saldırı sonucu meydana geldiği ortaya çıktı.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre; polis, çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE'leri inceledi. Yapılan incelemede şüpheli bir erkeğin bomba düzeneği yüklü olduğu değerlendirilen bir spor çantayı vergi dairesi girişine koyduğu, ardından da patlayıcı düzeneği aktif hale getirdiğini belirlendi.


 

SURİYE'DE EĞİTİM ALMIŞ


Bomba düzeneğini koyan erkek şahsın Ersen Ertogan olduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmada Ertogan'ın patlamadan sonra bir taksiyle kaçmaya çalıştığı belirlendi. PYD/YPG'nin kontrolünde bulunan Suriye'de eğitim aldığı belirlenen Mardin doğumlu Ertogan'ın yasadışı yollarla ülkeye girdiği  ve Mersin'e gitmekte olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis Ertogan'ı takipe alarak Osmaniye'de sıkıştırdı.

Ancak polisin kendisini yakalayacağını anlayan şüpheli, elinde bulunan küçük bir kapsülü kırarak içti ve birkaç saniye içinde öldü. Yapılan araştırmada Ertogan'ın içtiği sıvının siyanür olduğu anlaşıldı. Ertogan ile bağlantılı olan şüphelilerin izine de Osmaniye, Adana, Şırnak ve Mardin'de ulaşıldı.

Ankara'da Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki patlamayla ilgili flaş açıklamaAnkara'da Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki patlamayla ilgili flaş açıklama
 

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


Osmaniye'de iki, Adana'da iki, Şırnak'ta iki ve Mardin'de iki kişi olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan kriminal incelemede patlayıcının TNT-RDX karışımı olduğu belirlendi. Olayın terör saldırısı olduğu netlik kazanırken PKK bağlantısı üzerinde duruluyor. Saldırının Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na bir misilleme olarak planlandığı da iddia edildi.


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