Ankara’da vergi dairesine bombayı koyan PYD’li terörist siyanür içip öldü

SURİYE'DE EĞİTİM ALMIŞ

Ankara'da Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki patlamayla ilgili flaş açıklama

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Erdinç Şahin

'ndaki patlamanın doğalgaz sıkışmasından değil bombalı saldırı sonucu meydana geldiği ortaya çıktı.Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre; polis, çevredeki güvenlik kameraları ve'leri inceledi. Yapılan incelemede şüpheli bir erkeğin bomba düzeneği yüklü olduğu değerlendirilen bir spor çantayı vergi dairesi girişine koyduğu, ardından da patlayıcı düzeneği aktif hale getirdiğini belirlendi.Bomba düzeneğini koyan erkek şahsınolduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmada Ertogan'ın patlamadan sonra bir taksiyle kaçmaya çalıştığı belirlendi.'nin kontrolünde bulunan Suriye'de eğitim aldığı belirlenen Mardin doğumlu Ertogan'ın yasadışı yollarla ülkeye girdiği ve Mersin'e gitmekte olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis'ı takipe alarak'de sıkıştırdı.Ancak polisin kendisini yakalayacağını anlayan şüpheli, elinde bulunan küçük bir kapsülü kırarak içti ve birkaç saniye içinde öldü. Yapılan araştırmada'ın içtiği sıvının siyanür olduğu anlaşıldı. Ertogan ile bağlantılı olan şüphelilerin izine de Osmaniye, Adana, Şırnak ve Mardin'de ulaşıldı.Osmaniye'de iki, Adana'da iki, Şırnak'ta iki ve Mardin'de iki kişi olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan kriminal incelemede patlayıcınınkarışımı olduğu belirlendi. Olayın terör saldırısı olduğu netlik kazanırken PKK bağlantısı üzerinde duruluyor. Saldırının Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na bir misilleme olarak planlandığı da iddia edildi.