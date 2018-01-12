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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, Yenimahalle Köprüsü Kavşağı’nda durağa yanaşan Selahattin A’nın kullandığı  Elvankent-Etimesgut hattında çalışan belediye otobüsüne arkasından çarptı.

Kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyere vuran ve tekrar yola savrulan otomobil, seyir halinde olan Yılmaz G. idaresindeki araç ile Hasan G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
 

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ


Kaza sonrası Özkan Ç. ve Sadettin Eren S. olay yerinde hayatını kaybetti, Hasan Burak Ü. ağır yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul yolunun Yenimahalle istikameti ulaşıma kapandı.



Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Hasan Burak Ü, ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan diğer otomobillerden birinde bulunan ve hafif yaralanan, kimliği belirlenemeyen yaşlı bir kadına da 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde müdahalede bulunuldu.


ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ


Olayda hayatını kaybeden ve hurdaya dönen otomobilde sıkışan Özkan Ç. ile Sadettin Eren S’nin cesetleri itfaiye görevlileri tarafından çıkarılarak cenaze nakil aracına konuldu. Kaza nedeniyle İstanbul yolunun Yenimahalle Köprüsü Kavşağı yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kaldı. Trafik akışı polis ekiplerince Akköprü istikametinden alternatif güzergahlara yönlendirildi.


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