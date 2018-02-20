Ankara'daki cinayet çifte infaz çıktı

MESAJ ATIP ÇAĞIRMIŞ

Adem Özdoğan

Ankara'nın Mamak ilçesinde Çatak Caddesi'nde bir evin önünde sevgilisini bekleyen 22 yaşındaki Savaş Türkmen'i silahla vurup öldüren zanlı sevgilisinin eşi Volkan Ö. çıktı.Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Ankara Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada olaydan kısa bir süre sonra katil zanlısı olduğu belirlenen Volkan Ö. yakalandı. Volkan Ö.'nün polise itirafı ise ikinci bir cinayeti ortaya çıkarttı. Zanlı 30 yaşındaki Volkan Ö., "Eşimi de Mamak'ta vurdum" dedi.Bunun üzerine Mamak'taki adrese giden polis jandarma bölgesinde Volkan Ö.'nün eşi 25 yaşındaki Cansu Ö.'yü pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü buldu. Volkan Ö., ayrılma aşamasında oldukları eşinin cep telefonundan birisiyle mesajlaştığını fark edince bu kişiye mesaj atıp çağırdığını söyledi. Volkan Ö., yaşadığı Kayseri'den ticari taksiye binerek randevu yerine gelen Türkmen'i öldürdükten sonra eşini de öldürdüğünü söyledi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.