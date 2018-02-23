Ankara'daki düğünü böyle kana buladı

SAVCI 3'ER KEZ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEDİ

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

SALONDA DA PANİK YAŞANDI

Erdinç Şahin

yıl'daki bir düğün salonunda meydana gelen olayda,(21) ve akrabası(29) ile uzaktan akrabalarının sünnet düğününü bastı.Oğulcan Altınışık, salonun fuaye alanında hasım olduğu(33) ve'ı (21) tabancayla vurarak öldürdü, Erman Altınışık'ı ağır, düğün salonunda fotoğrafçılık yapan'ü de hafif yaraladı. Altınışık, salona birlikte girdiği Altan Atılgan ve kendilerini elinde tabancayla salon girişinde bekleyen Caner Altınışık ile kaçtı.Olayın ardından yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler hakkında kasten adam öldürmek, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından dava açıldı. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve yaklaşık bir yıl süren davanın geçen haftaki celsesinde mütalaasını açıklayan savcı, her 3 sanık için de kasten adam öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 3'er kez ömür boyu hapis istedi. Mahkeme, savcının mütalaasına karşı sanık avukatlarının savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.Dava dosyasına giren düğün salonuna ait güvenlik kamera görüntüleri ise yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi.Görüntülerde,, salonda önünden geçen gruptan önce'a, ardından da kendisine yaklaşan Soner Yıldız'a ateş ediyor. Tekrar sol tarafa dönen saldırgan, yerde yatan'a bir kez daha ateş ediyor. Saldırgan, bu kez de Celal Altınışık'ı kaldırmaya çalışan'a 3 kez ateş ediyor.Fuaye alanı birden karışıyor ve insanlar korku içinde sağa-sola kaçışıyor. Olay yerinde bulunan onlarca küçük çocuk büyük bir tehlike yaşıyor. Kaçmaya çalışan bir çocuk, düşerek Oğulcan Altınışık'ın ayağının altında kalıyor. Son anda bir kadın küçük çocuğu çekerek kurtarıyor. Rasgele ateş etmeye devam eden Oğulcan Altınışık, sonra hızla fuaye alanını terk ediyor. Bu sırada yanında bulunan Altan Atılgan da kaçarken belindeki silaha elini atıyor. Düğün salonu girişinde elinde tabancaya bekleyen Caner Altınışık ise, Oğulcan Altınışık ve Altan Atılgan'ın kaçmalarına yardım ederken kamera görüntülerine yansıyor.Fuaye alanında yaşanan olay sırasında hemen bitişiğindeki salonda halay çekerek eğlenen yüzlerce kişi, silah sesleri üzerine bir anda paniğe kapılıp kaçışıyor. Korunmak isteyenler kendilerini masaların altlarına ve duvar diplerine atıyor. Ölenlerin yakınlarının sinir krizi geçirmesi ve olay sonrası saldırıya uğrayanların kargatulumba taşınması da kameraya yansıyor.