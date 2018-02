Ankara'daki patlamadan böyle kaçtılar

CAN KAYBI YAŞANMADI

PATLAMA ANI KAMERADA

Ankara'da korkutan patlama

Mehmet Nuri Turan

Çukurambar semtinde bulunan Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın kazan dairesinde saat 20.00 sıralarında doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Büyük bir şiddetle meydana gelen patlama şehrin birçok noktasından duyuldu. Can kaybının yaşanmadığı olayda 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, binanın iki katında büyük çapta hasar meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ekibi sevk edildi. Ankara Valisi Ercan Topaca, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Abdullah Kaya ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Topaca, “Resmi tespit çalışmaları devam ediyor. İlk tespitlere göre can kaybı olmadığı anlaşılıyor. Patlama anında fırlayan taş ve metallerden çevrede bulunan bazı vatandaşlar yaralandı. Bu vatandaşlar kendi imkanları ile hastanelere gittiler. Neden kaynaklandığı hakkında şu an konuşmak çok erken. Bunu arkadaşlarımız araştırıyor. İlerleyen saatlerde daha ayrıntılı bir açıklama yapacağız” şeklinde konuştu.Binanın kazan dairesinde meydana gelen patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülere, binadaki şiddetli sarsıntı ve insanların kaçışmaları yansıdı.Patlama sesiyle bir anda neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyleyen vatandaşlar, büyük bir sarsıntı olduğunu ardından da kaçışmaların yaşandığını söyledi. Öte yandan Röportaj sırasında yaşanan panik de kameraya yansıdı.Olay yerinde incelemeler sürüyor.(Musa Erdoğan - Seyid Fatih Poyraz - Emre Yüzügüldü - Ömer Çetin / İHA)