Ankara Elmadağ'daki patlama neden oldu?
Ankara'da şok bir patlama gerçekleşti. Elmadağ'daki Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama gerçekleşti. Korku dolu anların yaşandığı patlamanın nedeni ise merak edildi.
Ankara'da 15.45 saatlarinde patlama gerçekleşti. Elmadağ ilçesinde bulunan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Patlamanın neden kaynaklandığı bilinmezken 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda yaralıların olduğu belirtildi.