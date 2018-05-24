Ankara Elmadağ'daki patlama neden oldu?

Ankara Elmadağ'daki patlama neden oldu? Ankara'da şok bir patlama gerçekleşti. Elmadağ'daki Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama gerçekleşti. Korku dolu anların yaşandığı patlamanın nedeni ise merak edildi.