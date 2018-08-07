Ankara için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara’nın Nallıhan ilçesi ve çevrelerinde 2 saatlik periyotta gerçekleşmesi beklenen gök gürültülü yağışların kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği belirtildi.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Vatandaşlar ve yetkililer, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.

ANKARA (AA)