Ankara için sağanak uyarısı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

07 Ağustos 2018, Salı 19:37 Son Güncelleme: 07 Ağustos 2018, Salı 19:40
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara’nın Nallıhan ilçesi ve çevrelerinde 2 saatlik periyotta gerçekleşmesi beklenen gök gürültülü yağışların kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği belirtildi.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Vatandaşlar ve yetkililer, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.

ANKARA (AA)

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