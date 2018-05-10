Ankara ile Bağdat'tan DEAŞ'a ağır darbe

EN ÜST DÜZEY YAKALAMA

TRUMP'TAN SELAM





ABD İLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE

GİZLİ BANKA HESAPLARI VE KODLARA ULAŞILDI

'BAĞDADİ'YE İLMİĞİ ATTIK, SIKIYORUZ'

Oğuz Ekici

Irak hükümetine DEAŞ konusunda danışmanlık yapan siyaset uzmanı Hişam Haşimi, Bağdadi'nin DEAŞ'ın pek çok ülkedeki banka hesaplarına para transferlerinden sorumlu yardımcısı İsmail İthavi'nin (namı diğer Ebu Zeyd el Iraki), şubat ayında Türk yetkililer tarafından Türkiye'de yakalandığını teyit etti.Irak makamlarına teslim edilen İthavi'nin cep telefonundaki Telegram mesajlaşma uygulamasını kurcalayan ajanlar, Telegram üzerinden dört DEAŞ komutanını Suriye'den Irak'a geçmeleri için kandırdı. Sınırda yakalanan dörtlü arasında, DEAŞ'ın Fırat'ın Doğusu Valisi olan Suriyeli Saddam Cemal de var.Haşimi, İthavi ile Cemal'i bugüne dek canlı yakalanan en üst düzey DEAŞ liderleri olarak niteledi. Toplamda 5 üst düzey ismin yakalanması haberine, Irak devlet televizyonu geniş yer ayırdı. Diğer üçünün kimliği Iraklı Ömer Karbuli, Essam Zabai ve Suriyeli Muhammed Kadir olarak açıklandı.Hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından ''DEAŞ'ın en çok aranan 5 lideri yakalandı'' mesajını paylaşarak destek gönderdi.Iraklı güvenlik danışmanı da operasyonun, DEAL ile savaş koalisyonuna liderlik eden ABD ile iş birliği içinde yapıldığını belirtti.İthavi'nin yakalanması sayesinde Iraklı ve Amerikan istihbarat ajanları, DEAŞ'ın kullandığı banka hesaplarını ve gizli iletişim kodlarını da ele geçirebildi.Hişami, gerçek adı İbrahim Samarrai olan Bağdadi için de ''Boynundaki ilmik daralıyor'' dedi. Başbakan Haydar İbadi'nin aaralık ayında DEAŞ'a karşı zafer ilan ettiği Irak, hafta sonunda genel seçimlere gidiyor.