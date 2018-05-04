Ankara Kalesi'nde büyük yangın: 7 eve küle döndü

Ankara’nın en eski yerleşim yeri olan Kale Mahallesi’nde çıkan yangında 7 ev küle döndü

04 Mayıs 2018, Cuma 10:41
Ankara Kalesi'nde büyük yangın: 7 eve küle döndü
Alınan bilgilere göre, Altındağ ilçesinde Kale Mahallesi Arslanhane Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarlı havanın etkisiyle hızla yayılan alevler, bitişiğindeki evlere de sıçradı. Giderek şiddetini arttıran yangın nedeniyle Kale Mahallesi’nin üzerini duman bulutu kapladı. 

Yangını haber alan mahalle sakinleri, panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dar sokaklarda yangına müdahale etmekte zorluk çeken itfaiye erleri, çatılardan düşen alev parçalarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. 


MAHALLELİ EVLERİN YANIŞINI İZLEDİ


Kullanılmayan evde çıkan alevler, civarındaki 6 evin daha yanmasına neden oldu. Evlerinin yanışını izleyen mahalleli, ekiplerin müdahalesi sırasında gözyaşlarını tutamadı. Vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına önlem alan polis ekipleri, mahalleliyi evlerden uzak durmaları konusunda uyardı. Can havliyle çıktığı evinde kedisinin mahsur kaldığını söyleyen Şerife K., hayvanı için büyük panik yaşadı. 

Sağlık ekipleri, yoğun dumandan zehirlenenler olabileceği ihtimaline karşı hazır bekledi. İtfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu yangın güçlükle kontrol altına alınırken, evler küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

İHA


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