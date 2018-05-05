Ankara Mamak sel felaketi neler oldu? Neden oldu? (video)

Akın Güler

Başkent Ankara öğleden sonra sele teslim oldu. Mamak ilçesinin Mamak ilçesinin Neşet Ertaş Caddesi Boğaziçi Mahallesi'nde yaşanan feci olayda birçok araç sel sularına kapıldı. Çok sayıda iş yeri sel sularıyla doldu. Felakette 6 kişi yaralanıren 3'ü hastaneye kaldırıldı.Bir vatandaşın aracın üstünde verdiği yaşam mücadelesi yüreklari ağza getirdi. Neyse ki can kaybı yaşanmadı ve mağdur olan vatandaş kurtarıldı.Ankara Valisi Ercan topaca, sel mağduru vatandaşları uyararak hasar tespit çalışmaları tamamlanana kadar olay yerinde zarar gören hasarlı araçlara dokunulmamasını istedi.Mamak ilçesindeki sel bölgesinde incelemeler yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, açıklamalarda bulundu.Sel nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Tuna, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirtti."Bugüne kadar yaşanmamış bir afet meydana geldi. Selde 6 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri bulunmuyor." ifadesini kullanan Tuna, hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.Ankara'da Mamak ilçesi dışında sel olayının söz konusu olmadığını vurgulayan Tuna, oluşan zararların telafisi için çalışacaklarını kaydetti.Bu arada Kayseri'de çeşitli temaslarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Valisi Ercan Topaca'dan Mamak ilçesinde yaşanan sele ilişkin bilgi aldı.