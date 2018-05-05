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Ankara Mamak sel felaketi neler oldu? Neden oldu? (video)

Ankara bugün sel felaketi ile sarsıldı. Mamak ilçesinin Neşet Ertaş Caddesi Boğaziçi Mahallesi'nde yaşanan olayda çok sayıda araç sel sularına kapılırken 6 kişi yaralandı. Yaralıların 3'ü hastaneye kaldırıldı. Bir vatandaşın aracın üstünde verdiği yaşam mücadelesi yürekleri ağza getirdi.
 

05 Mayıs 2018, Cumartesi 16:27
Ankara Mamak sel felaketi neler oldu? Neden oldu? (video)
Başkent Ankara öğleden sonra sele teslim oldu. Mamak ilçesinin Mamak ilçesinin Neşet Ertaş Caddesi Boğaziçi Mahallesi'nde yaşanan feci olayda birçok araç sel sularına kapıldı. Çok sayıda iş yeri sel sularıyla doldu. Felakette 6 kişi yaralanıren 3'ü hastaneye kaldırıldı. 



YAŞAM MÜCADELESİ

Bir vatandaşın aracın üstünde verdiği yaşam mücadelesi yüreklari ağza getirdi. Neyse ki can kaybı yaşanmadı ve mağdur olan vatandaş kurtarıldı.



VALİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI

Ankara Valisi Ercan topaca, sel mağduru vatandaşları uyararak hasar tespit çalışmaları tamamlanana kadar olay yerinde zarar gören hasarlı araçlara dokunulmamasını istedi.
 
BAŞKAN TUNA: BUGÜNE KADAR YAŞANMAMIŞ BİR AFET

Mamak ilçesindeki sel bölgesinde incelemeler yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, açıklamalarda bulundu.Sel nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Tuna, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirtti.

"Bugüne kadar yaşanmamış bir afet meydana geldi. Selde 6 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri bulunmuyor." ifadesini kullanan Tuna, hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Ankara'da Mamak ilçesi dışında sel olayının söz konusu olmadığını vurgulayan Tuna, oluşan zararların telafisi için çalışacaklarını kaydetti.

BİNALİ YILDIRIM BİLGİ ALDI

Bu arada Kayseri'de çeşitli temaslarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Valisi Ercan Topaca'dan Mamak ilçesinde yaşanan sele ilişkin bilgi aldı.

 


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