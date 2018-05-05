15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Ankara Mamak'ta sel baskını!

Ankara Mamak'ta bir anda bastıran yağmur nedeniyle oluşan su baskını nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bir kişi de sel sularına kapıldı. Sel felaketinde can kaybı yaşanmazken 3 kişi de yaralandı

05 Mayıs 2018, Cumartesi 15:27
Ankara Mamak'ta sel baskını!
Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.
 

SEL SULARI ARAÇLARI GÖTÜRDÜ


Mamak Neşet Ertaş Caddesi’nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel suları önüne araçları katarak sürükledi. Bu sırada caddede bulunan bir kişi de sele kapıldı. Çok sayıda iş yerini su bastı.
 

BİR KİŞİ SELE KAPILDI


Sel felaketi esnasında bir kişi aracın üzerinde mahsur kaldı. Sel sularına kapılarak araç üzerisinde sürüklenen vatandaşın görüntüleri kameralara yansıdı.

İşte o görüntü:


 

VALİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI


Ankara Valisi Ercan topaca, sel mağduru vatandaşları uyararak hasar tespit çalışmaları tamamlanana kadar olay yerinde zarar gören hasarlı araçlara dokunulmamasını istedi.
 

MUSTAFA TUNA: 500 YILDA BİR VUKU BULACAK BİR AFET


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mamak'ta yaşanan sel felaketiyle ilgili olarak, "500 yılda bir vuku bulacak bir afet. Daha önce Ankara'da böyle bir afet yaşanmadı.  Dükkanlarda ve araçlarda ciddi hasarlar var" dedi.


İşte o anlar:


 

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI


Boğaziçi Mahallesi Mamak Köprü altında su baskını nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sel sularına kapılan bir kişi hastaneye kaldırılırken 5 kişinin daha sel felaketinde yaralandığı ortaya çıktı






 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi
Marmaris sahilleri doldu taştı

Marmaris sahilleri doldu taştı
Türkiye'den ABD'ye Afrin yanıtı

Türkiye'den ABD'ye Afrin yanıtı
Bekir Bozdağ: Seçimin kazananı belli, kaybeden CHP içinde kim olacak?

Bekir Bozdağ: Seçimin kazananı belli, kaybeden CHP içinde kim olacak?
Mustafa Şen kimdir? 'Politik uzay zaman bükülmüştür' videosu olay oldu

Mustafa Şen kimdir? 'Politik uzay zaman bükülmüştür' videosu olay oldu
İstanbul'da Haliç Hattı vapur seferleri 5-6 Mayıs tarihlerinde yapılamayacak

İstanbul'da Haliç Hattı vapur seferleri 5-6 Mayıs tarihlerinde yapılamayacak
Muharrem İnce'ye müjdeli haber: Dede oluyor

Muharrem İnce'ye müjdeli haber: Dede oluyor
TGRT Haber sunucusu Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Kaç yaşında ?

TGRT Haber sunucusu Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Kaç yaşında ?
Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü: Yaralılar var

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü: Yaralılar var
Kardelen Tufan'ın ölümünün 10. yıl dönümü! Annesinin özlem dolu dizeleri yüreğinize işleyecek

Kardelen Tufan'ın ölümünün 10. yıl dönümü! Annesinin özlem dolu dizeleri yüreğinize işleyecek
Son dakika! Muharrem İnce'nin adaylık başvurusu YSK'ya yapıldı

Son dakika! Muharrem İnce'nin adaylık başvurusu YSK'ya yapıldı