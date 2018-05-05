Ankara Mamak'ta sel baskını!

SEL SULARI ARAÇLARI GÖTÜRDÜ

BİR KİŞİ SELE KAPILDI

İşte o görüntü:

VALİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI

MUSTAFA TUNA: 500 YILDA BİR VUKU BULACAK BİR AFET

İşte o anlar:

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Adem Özdoğan

Başkent'te öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.Mamak Neşet Ertaş Caddesi’nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel suları önüne araçları katarak sürükledi. Bu sırada caddede bulunan bir kişi de sele kapıldı. Çok sayıda iş yerini su bastı.Sel felaketi esnasında bir kişi aracın üzerinde mahsur kaldı. Sel sularına kapılarak araç üzerisinde sürüklenen vatandaşın görüntüleri kameralara yansıdı.Ankara Valisi Ercan topaca, sel mağduru vatandaşları uyararak hasar tespit çalışmaları tamamlanana kadar olay yerinde zarar gören hasarlı araçlara dokunulmamasını istedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mamak'ta yaşanan sel felaketiyle ilgili olarak, "500 yılda bir vuku bulacak bir afet. Daha önce Ankara'da böyle bir afet yaşanmadı. Dükkanlarda ve araçlarda ciddi hasarlar var" dedi.Boğaziçi Mahallesi Mamak Köprü altında su baskını nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sel sularına kapılan bir kişi hastaneye kaldırılırken 5 kişinin daha sel felaketinde yaralandığı ortaya çıktı