15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 52 şüpheliden 22'si yakalandı.

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
Ankara merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 52 şüpheliden 22'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen, aralarında bazı iş adamlarının da bulunduğu 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda 22 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Milli İttifak'ta formül bulundu

Milli İttifak'ta formül bulundu
TRT Çocuk'taki Atatürk skandalına RTÜK ceza vermedi

TRT Çocuk'taki Atatürk skandalına RTÜK ceza vermedi
Ertuğrul Özkök: 'Hımar'lı kadına tacizin film olarak senaryosu

Ertuğrul Özkök: 'Hımar'lı kadına tacizin film olarak senaryosu
Bazı enstitü ve fakülteler kapatıldı

Bazı enstitü ve fakülteler kapatıldı
E-Devlet alt-üst soy sorgulamada bunu sakın yapmayın!

E-Devlet alt-üst soy sorgulamada bunu sakın yapmayın!
İbrahim Kocaoğlu ‘fuhuş rüşveti’ suçlamasıyla gözaltına alındı

İbrahim Kocaoğlu ‘fuhuş rüşveti’ suçlamasıyla gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş: Hükümetle irtibatlı Kandil'e gidiyorduk

Selahattin Demirtaş: Hükümetle irtibatlı Kandil'e gidiyorduk
Ankara'da kritik görüşme

Ankara'da kritik görüşme
Aydın Doğan: Hiçbir ülke Türkiye'nin güvenlik mücadelesini hafife alamaz

Aydın Doğan: Hiçbir ülke Türkiye'nin güvenlik mücadelesini hafife alamaz
Başbakan Yıldırım'dan terör yanlısı muhabire tokat gibi yanıt

Başbakan Yıldırım'dan terör yanlısı muhabire tokat gibi yanıt
Hastanedeki skandal olaya inceleme başlatıldı

Hastanedeki skandal olaya inceleme başlatıldı