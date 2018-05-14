Ankara sahur ve iftar vakti! (saatleri) 2018 Ramazan İzmir imsakiyesi...

Üç ayların sonuncusu ve ayların en hayırlısı olarak görülen Ramazan ayı geldi. 15 Mayıs Salı gününü 16 Mayıs Çarşamba'ya bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. Hazırlıklar tamamlandı, alışverişler yavaş yavaş tamamlanıyor. İslam dinine inanan vatandaşlar ilk sahur için sabırsızlanıp ilk iftar için heyecanlanmış durumda... Sofralar dolacak, aileler her birlikte iftarlarını yapacak. İşte bu sebeple Ankara sahur ve iftar vakitleri büyük bir merakla bekleniyor.





ANKARA SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ









İLK TERAVİH NE ZAMAN?





On bir ayın sultanı ramazan ayının ilk teravih namazı 15 Mayıs Salı günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için salıyı çarşambaya bağlayan gece sahura kalkılacak.





Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetleri ifa edildiği bu ayda, Kur’an-ı Kerim’de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi idrak edilecek. Ramazan ayının ardından 15 Haziran’da ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı’na girilecek.





FİTRE NE KADAR?





Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yılki Fitre'yi belirlerken bir kişinin asgari geçim tutarını hesapladı. Buna göre 2018 yılı Fitre tutarı 19 TL olarak belirlendi. Belirlenen bu miktarın, "asgari miktar" olduğu, fıtır sadakasında verilecek miktar konusunda bir üst sınır bulunmadığı ifade edildi.





2018 RAMAZAN'DA ORUÇ KAÇ GÜN KAÇ SAAT?





Üç ayların sonuncusu olan ve 11 ayın sulatanı olarak kabul edilen Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 14 Haziran Perşembe günü sona erecek. Müslüman vatandaşlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkıp niyet edecekler. Vatandaşlar 30 gün boyunca oruç tutarken yaklaşık 16 buçuk saat iftarı bekleyecekler.





NASIL NİYET EDİLİR?





"Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya" şeklinde yapılan niyet en efdal olan niyettir. Herhangi bir oruç için niyet ederken gün belirlemeden yani "Bugünkü orucu tutmaya" derken bugün kelimesini kullanmadan edilen niyetlerde caizdir. Ramazan ayı içerisinde farz olan Ramazan orucu dışında hiçbir oruca niyet edilmez. Çünkü farz orucun zamanında başka oruç tutulmaz. İslam alimlerinin görüşlerine göre Ramazan ayının 30 günlük orucuna bir seferde niyet edilmez. Her oruç için ayrı niyet edilmelidir.