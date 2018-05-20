Ankara sel ve doluya teslim!

Ankara'da bazı yollar yaklaşık 15 dakika devam eden şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı. Özellikle Tunalı ve Kızılay civarında yağışlar çok etkili oldu. Bazı araçların alt geçitlerde sular altında kaldığı görüldü.

ANKARA'DA YAĞIŞ BAŞLADI! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

Not: Görüntüler Twitter'dan

DOLU BAŞKENTİ ESİR ALDI

Ankara'da sağanak yağışın ardından gelen dolu yağışı, Başkent sokaklarını beyaza bürüdü.

Başkent sokaklarında yoğun yağış nedeniyle seller oluşurken, bazı ilçelerde de yoğun dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Gölbaşı'nda yağan dolu sokakları beyaza bürürken, görüntüler kış günlerini aratmadı.