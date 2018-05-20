Ankara sel ve doluya teslim!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün saat 15.30 ila 17.30 arası Ankara genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu. 15 dakikalık şiddetli yağış ve dolu Ankara'yı vurdu. Yollar, araçlar sular altında kaldı.
Ankara'da bazı yollar yaklaşık 15 dakika devam eden şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı. Özellikle Tunalı ve Kızılay civarında yağışlar çok etkili oldu. Bazı araçların alt geçitlerde sular altında kaldığı görüldü.
ANKARA'DA YAĞIŞ BAŞLADI! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER
Not: Görüntüler Twitter'dan
DOLU BAŞKENTİ ESİR ALDI
Ankara'da sağanak yağışın ardından gelen dolu yağışı, Başkent sokaklarını beyaza bürüdü.
Başkent sokaklarında yoğun yağış nedeniyle seller oluşurken, bazı ilçelerde de yoğun dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Gölbaşı'nda yağan dolu sokakları beyaza bürürken, görüntüler kış günlerini aratmadı.