Ankara Valiliği Barış Atay'ın 'Sadece Diktatör' oyununu yasakladı



"HUZUR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN YASAKLANDI"



BARIŞ ATAY KİMDİR?

Serap Belovacıklı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çeşitli sosyal, yazılı ve görsel medya organlarından; Barış Atay tarafından 28 Ocak 2018 günü Çankaya ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ali Doğan Sahnesi’nde "Sadece Diktatör" adlı tek kişilik tiyatro oyunu sahneleneceğine dair paylaşımlarda bulunulduğu bilgisi elde edilmiştir. Söz konusu paylaşımlarla, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği; bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği; ayrıca kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği göz önünde bulundurulduğunda "Sadece Diktatör" adlı tiyatro organizasyonuna katılacak grup ve şahıslara yönelik bazı kesimler tarafından birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir" denildi.Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:"Bu nedenlerle "Sadece Diktatör" adlı tiyatro organizasyonu,isimli şahıs ile çeşitli kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri organizesinde ilimizin muhtelif yerlerinde, salonlarında yapılacak birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren tiyatro, panel, söyleşi, sinema, sine vizyon, sergi gibi eylem ve etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/c maddesine göre ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyet kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/f-h maddesi hükümleri doğrultusunda Ankara Valiliğince süresiz olarak yasaklanmıştır.", (d. 22 Eylül 1981, Wilhelmshaven), Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu.1981'de Almanya'da doğan Mengüllü, buradan sonra 1999 yılına kadar Mengüllü, Antakya'da yaşamıştır. 18 yaşını doldurduktan sonra üniversite için yolu Adana'ya düşen Mengüllü, Çukurova Üniversitesi Biyoloji bölümünde okumaya başlamıştır. Ancak öğreniminin son yılında tiyatroya olan düşkünlüğü ve yeteneğinden dolayı okulu bırakmış ve İstanbul'a giderek Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümü sınavlarını geçerek bu üniversitenin tiyatro bölümünden mezun olmuştur.Barış Atay Mengüllü, daha önce Hacı ve Şöhret adlı dizilerde oynamıştır. Ayrıca Kavuk ve Zincirbozan adlı filmlerde de rol almıştır. Ancak asıl dikkatleri üstüne çektiği rol, Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Saffet karakteridir.8 Mart 2013'te Beste Sultan Kasapoğulları ile evlenmiştir.22 Kasım 2013'te Redhack soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alınmış, 3 gün sonra serbest bırakılmıştır.